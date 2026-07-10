全民运动日｜8.1及8.2一连两日康乐设施免费开放 7.16起提交抽签申请 ( 附预约安排 )

「全民运动日2026」将于8月2日（星期日）举行，康文署今年首次于8月1日及2日一连两天开放辖下多项康乐设施供市民免费使用，包括羽毛球场、网球场、篮球场、投球场、排球场、网球场、草地滚球场、棒球练习场以及公众游泳池（不包括湾仔游泳池）等。

​免费康乐设施段节会以抽签方式分配，详情如下︰



免费使用日期 提交抽签申请日期 抽签结果公布日期 剩余段节

公布日期 先到先得

预订日期 8月1日 7月16日至19日 7月23日 7月25日 7月26日 8月2日 7月17日至20日 7月24日 7月26日 7月27日



市民可按上述日期透过「SmartPLAY康体通」，以个人方式就8月1日及／或2日两日分别提交一个抽签申请，每个申请最多可涵盖三个选项，两个免费使用日的每个申请将予以独立处理。申请者如需修改已提交的申请，可于两个免费使用日的抽签申请截止日（即分别为7月19日和20日）晚上11时59分前登入「SmartPLAY康体通」处理。SmartPLAY系统会通知用户其成功中签的段节。

康文署今年首次于8月1日及2日一连两天开放辖下多项康乐设施供市民免费使用，当中包括羽毛球场等。

如有剩余段节，未在抽签中获分派免费段节或未曾参与抽签的「SmartPLAY康体通」用户，可于上述先到先得预订日期透过以下方式登入系统，预订剩余段节：



（一）「智方便」用户：于上午7时起，优先登入My SmartPLAY流动应用程式预订设施；



（二）不拟用「智方便」的用户：于上午7时15分起，透过My SmartPLAY流动应用程式、「SmartPLAY康体通」官方网页、设置于多个康体场地的智能自助服务站或服务柜枱预订设施；以及



（三）11岁以下用户：因应「智方便」适用于年满11岁人士，11岁以下的「SmartPLAY康体通」用户可于上午7时起，透过My SmartPLAY流动应用程式预订设施。

不论以抽签或先到先得的方式，每人每日最多可获分配一节免费康乐设施。

康文署呼吁成功申请者准时到场，善用各项设施。使用者须遵守康体设施使用条件，详见康文署的网页www.lcsd.gov.hk/tc/condition/index.html（包括个人不取场／不在场使用设施的惩处安排）。如成功申请者未有按时取场，会按康体设施使用条件内列明的安排处理。如有查询，可致电2414 5555或浏览专题网页。

使用公众游泳池设施无须申请，市民可于泳池开放时段前在泳池入口处排队轮候，名额先到先得，额满即止。资料图片

使用公众游泳池设施则无须申请，市民可于泳池开放时段前在泳池入口处排队轮候，名额先到先得，额满即止。

另外，全港18区指定体育馆会于8月2日（下午2时至6时）举办一系列免费康体活动，活动券的派发安排将于7月内公布。多间响应机构亦会于8月1日及2日开放其设施或举办康体活动，让巿民免费使用和参与。