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养和医院89岁病翁感染退伍军人病 衞生防护中心指属院内感染 已派员到该院进行环境调查

社会
更新时间：20:09 2026-07-10 HKT
发布时间：20:09 2026-07-10 HKT

​衞生署衞生防护中心今日（10日）正调查一宗住院期间感染（院内感染）退伍军人病个案，个案涉及一名89岁男子。他自4月1日起因自身疾病在养和医院留医，因自身疾病不时出现有痰及气促等病征。他自7月6日起气促情况加剧，院方同日为他采集呼吸道样本，经中心的公共衞生化验服务处检测证实对嗜肺性退伍军人杆菌血清（非1型）呈阳性反应。病人接受抗生素治疗后情况好转，现时情况稳定。

中心认为属院内感染个案

由于病人在整个潜伏期内（6月26日至7月4日）在养和医院留医，中心认为属院内感染个案，已派员到该医院进行环境调查，以查找感染源头。

病人潜伏期期间曾入住养和医院普通病室单人房。中心已从涉事的大楼的水箱及病人入住过的病房采集了10个水样本及6个环境样本，正等候化验结果。资料图片
病人潜伏期期间曾入住养和医院普通病室单人房。中心已从涉事的大楼的水箱及病人入住过的病房采集了10个水样本及6个环境样本，正等候化验结果。资料图片

已从大楼水箱及病房采集10个水样本及6个环境样本  正候化验结果

初步调查显示，病人潜伏期期间曾入住该院普通病室的一间单人房间。中心已从涉事的大楼的水箱及病人入住过的病房采集了10个水样本及6个环境样本，正等候化验结果。

中心亦已指示养和医院暂停使用涉事病房的淋浴间，并尽快为相关病房的供水系统进行彻底消毒及安装细菌过滤器。中心亦已向医院提供健康及医学监察建议，并会继续密切监察措施执行情况。

此外，中心正安排曾与该病人于同期入住同一楼层的其他病人接受医学监察，目前未有发现当中有其他人感染退伍军人病。中心会继续调查和跟进个案。
 
男士、50岁以上人士、吸烟人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均较易感染退伍军人病。另外，有些情况也可能增加患病风险，包括供水系统保养欠佳、居所使用旧式供水系统或附近设有冷却水塔或喷水池、使用电热水器、按摩池或温泉，以及近期曾到酒店或船只。

退伍军人杆菌可存在于多种环境，尤其适合在摄氏20至45度的温水生长。它可存活在不同水源环境，如水缸、冷热水系统、冷却水塔、按摩池、喷水池、加湿器和家居呼吸道医疗器材等。病人有机会因吸入人工制水系统释出受污染的水点和雾气而受感染。在处理花园土壤、堆肥和培养土时亦可能受感染。

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