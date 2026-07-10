Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港成LEAP East未来三年亚洲独家主办城市 上半年过百场大型活动登场 吸高端商务客留港

社会
更新时间：19:58 2026-07-10 HKT
发布时间：19:58 2026-07-10 HKT

中东旗舰科技展LEAP East一连三日（7月8至10日）在香港圆满举行。今次是LEAP会议首次在沙特阿拉伯以外地区举行，LEAP East未来3年将继续选址香港举办。这不但突显香港作为「超级联系人」及「超级增值人」的角色，亦进一步肯定香港作为国际会展之都及创新科技枢纽的重要地位。继今年上半年有逾100个大型国际会展盛事在港举行，未来将有更多涵盖多元领域的大型国际会展盛事首度或再度在港举办，为香港经济注入更大动力。 

旅发局主席林建岳表示，LEAP East首次移师亚洲即选址香港举行，旅发局与活动主办方建立战略伙伴关系，促成这项旗舰科技盛事未来三年在亚洲独家落户香港。这项重要合作不但彰显国际业界对香港的信心，更进一步肯定香港作为国际会展之都及创新科技枢纽的重要地位。 

香港尽揽全球三大创科盛事 巩固国际创科枢纽地位

林建岳指出，全球加密货币暨 Web 3 活动Consensus 香港大会（Consensus Hong Kong）及亚洲最具影响力的Web3盛会之一香港Web3 嘉年华（Hong Kong Web3 Festival）已分别于今年2月及4月先后举行，连同LEAP East落户香港，香港已成为全球三大顶尖创科盛事的汇聚地，进一步巩固香港作为国际创新科技枢纽及亚洲首选会展目的地的领先地位。

多项大型国际会展盛事接踵而来

他续称，在旅发局成功争取、促成或支持下，今年上半年已有超过100个大型国际会展盛事在香港举行，未来更多享誉全球的大型国际会展盛事相继选择香港作为举办地，涵盖医疗、食品科学技术、生活品味、创新科技、航空运输、体育等多元领域，不仅发挥香港作为国际会展枢纽的独特优势，更重要的是吸纳更多高增值过夜旅客一家大小来港，提升旅游消费，惠及旅游及相关业界，为香港经济注入更大动力。

继逾1.7万人参与的第108届狮子会国际年会（The 108th Lions International Convention）于上周在香港举行后，更多大型国际会展盛事将首度或再度在港举办，包括：世界癌症大会 （World Cancer Congress）、世界食品科学与技术大会（World Congress of Food Science and Technology）、World Congress of the International Federation of Landscape Architects (IFLA) 2026、国际高端展览 The Festival of Connoisseurs（TFOC）、国际狮子会远东及东南亚年会（OSEAL Forum）等，云集世界各地的相关行业翘楚，共同交流及开拓合作机遇。

 

最Hit
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史 网民翻狂躁黑历史
01:30
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史
影视圈
9小时前
万宁全场88折回归！ 一日限定门市/网店无门槛即减 1招赚额外1万yuu积分
万宁全场88折回归！ 一日限定门市/网店无门槛即减 1招赚额外1万yuu积分
生活百科
8小时前
居屋、绿置居、白居二2025｜ 搅珠结果出炉 即睇首10个号码
社会
10小时前
原告大律师梁耀祥（左），律师侯振辉（右）。 王仁昌摄
乱过马路案审91天 辩方律师入禀告律政司等 律政司及原审控方大律师提出剔除申索
社会
6小时前
非份之罪丨陈炜遭李家鼎霸王硬上弓破格床戏掀讨论 鼎爷一手游走炜哥大腿 惊到要食镇静剂
非份之罪丨陈炜遭李家鼎霸王硬上弓破格床戏掀讨论 鼎爷一手游走炜哥大腿 惊到要食镇静剂
影视圈
5小时前
车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙
00:31
车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙
突发
5小时前
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
旅游
9小时前
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
时尚购物
2026-07-09 15:10 HKT
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！ 网民惊呼：我信但做不到
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！网民惊呼：我信但做不到
保健养生
2026-07-09 13:00 HKT
6岁童遭黑熊袭击 二哈挺身护少主获网民大赞
00:23
6岁童遭黑熊袭击 二哈挺身护少主获网民大赞
趣闻热话
9小时前