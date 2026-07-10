香港成LEAP East未来三年亚洲独家主办城市 上半年过百场大型活动登场 吸高端商务客留港

中东旗舰科技展LEAP East一连三日（7月8至10日）在香港圆满举行。今次是LEAP会议首次在沙特阿拉伯以外地区举行，LEAP East未来3年将继续选址香港举办。这不但突显香港作为「超级联系人」及「超级增值人」的角色，亦进一步肯定香港作为国际会展之都及创新科技枢纽的重要地位。继今年上半年有逾100个大型国际会展盛事在港举行，未来将有更多涵盖多元领域的大型国际会展盛事首度或再度在港举办，为香港经济注入更大动力。

旅发局主席林建岳表示，LEAP East首次移师亚洲即选址香港举行，旅发局与活动主办方建立战略伙伴关系，促成这项旗舰科技盛事未来三年在亚洲独家落户香港。这项重要合作不但彰显国际业界对香港的信心，更进一步肯定香港作为国际会展之都及创新科技枢纽的重要地位。

香港尽揽全球三大创科盛事 巩固国际创科枢纽地位

林建岳指出，全球加密货币暨 Web 3 活动Consensus 香港大会（Consensus Hong Kong）及亚洲最具影响力的Web3盛会之一香港Web3 嘉年华（Hong Kong Web3 Festival）已分别于今年2月及4月先后举行，连同LEAP East落户香港，香港已成为全球三大顶尖创科盛事的汇聚地，进一步巩固香港作为国际创新科技枢纽及亚洲首选会展目的地的领先地位。

多项大型国际会展盛事接踵而来

他续称，在旅发局成功争取、促成或支持下，今年上半年已有超过100个大型国际会展盛事在香港举行，未来更多享誉全球的大型国际会展盛事相继选择香港作为举办地，涵盖医疗、食品科学技术、生活品味、创新科技、航空运输、体育等多元领域，不仅发挥香港作为国际会展枢纽的独特优势，更重要的是吸纳更多高增值过夜旅客一家大小来港，提升旅游消费，惠及旅游及相关业界，为香港经济注入更大动力。

继逾1.7万人参与的第108届狮子会国际年会（The 108th Lions International Convention）于上周在香港举行后，更多大型国际会展盛事将首度或再度在港举办，包括：世界癌症大会 （World Cancer Congress）、世界食品科学与技术大会（World Congress of Food Science and Technology）、World Congress of the International Federation of Landscape Architects (IFLA) 2026、国际高端展览 The Festival of Connoisseurs（TFOC）、国际狮子会远东及东南亚年会（OSEAL Forum）等，云集世界各地的相关行业翘楚，共同交流及开拓合作机遇。