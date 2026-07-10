商用车司机提早至65岁体检 65岁至70岁变「五年两检」 运输署可要求司机交医疗报告

近年发生多宗交通事故涉及高龄商用车司机，包括今年5月牛头角发生恐怖夺命车祸，七旬的士司机驾车失控铲上行人路，女途人遭遇横祸。政府早在2023年提出收紧有关高龄司机的体检规定，体检年龄门槛由70岁降至65岁，并由「三年一检」改为「一年一检」，惟一直未有下文。运输及物流局今日（10日）向立法会提交文件，提出收紧商用车辆司机须接受体格评估以获发驾驶执照的年龄要求，由70岁提早至 65 岁；及缩短 65 岁或以上商用车辆司机驾驶执照的有效期，以增加年长司机体格评估的频率，保障安全。根据方案，改为65岁通过体检可续牌3年，至68岁再体检，通过可续牌两年，至年满70岁才须一年一检，换言之，65至70岁只需「五年两检」。

商用车65至 67岁的执照申请人 可获发3年执照

根据政府文件，参考不少地方一般要求「商用车辆」司机比「非商用车辆」驾驶者更早进行体格评估，在考虑到本地实际情况后，当局建议收紧商用车辆驾驶执照申请人须提交体格检验证明书的年龄要求，由 70 岁提早至 65 岁，并缩短年满 65 岁以上申请人的正式驾驶执照的有效期，让司机作更频繁的体格评估。具体

建议如下：



(a) 年龄介乎 65 至 67 岁的执照申请人，可获发三年有效期的驾驶执照；

(b) 年龄介乎 68 至 69 岁的执照申请人，可获发两年有效期的驾驶执照；及

(c) 年满 70 岁或以上的执照申请人，可获发一年有效期的驾驶执照。

上述(a)至(c)年龄组别的执照申请人须分别于三年、两年及每年通过体格评估方可续领执照，比现行做法严格。

非商用车体检要求维持不变

非商用车辆驾驶执照申请人提交体格证明的年龄要求将维持不变，即申请人在 70 岁或以上才需要提交体格检验证明书，亦可选择续领其正式驾驶执照一年或三年。为保留弹性，65 岁或以上的商用车辆正式驾驶执照持有人，亦可按其意愿选择只续领非商用车辆的驾驶资格，并可在其商用车驾驶资格已逾期不超过三年之内，按现行法例安排，毋须报考相关驾驶考试而再次申请续领相关商用车驾驶资格。

运输署可要求提交医疗报告 不遵从可取消驾照

根据现行法例，运输署在处理「怀疑司机健康有问题个案」时，若有关司机拒绝授权运输署查阅其医疗报告，运输署便无法评估他是否适合驾驶。为优化署方在处理这些情况的能力，当局建议赋权运输署署长，如对驾驶执照申请人或持有人的健康状况有怀疑（如经执法部门转介个案），可要求他们提交医疗报告；如有关人士不遵从，署方可取消有关驾驶执照、拒绝签发或将其执照续期。不过，如该人其后于驾驶执照被取消后三年内提交医疗报告，证实其并未患有相关疾病或身体伤残，署方可撤销相关决定，并恢复该驾驶执照。

体检制定标准化指引

另外，政府正制定一套全新的评估指引，参考现时医院管理局的相关指引及多个地方的做法，系统性地列出视力、视野、听力，以及法例所指明的其他疾病及身体伤残项目的评估要求。运输署已在 2025 年第四季推行体格评估试验计划，邀请年长商用车辆司机及医生按照拟议的评估指引及体格检验证明书进行体格评估。试验计划反应十分正面，参与医生普遍认为评估指引及证明书实用可行，有助他们有系统地记录司机的体格评估结果，而参与司机亦满意体格评估整体的流程安排。

另一方面，建议的法例修订及全新的评估指引会提供灵活性，让医生在临床检查时如发现申请人的健康状况需要更深入评估，可按个别情况进行特定功能测试（如认知及活动能力测试），或作出专科或专职医疗转介（例如由职业治疗师进行驾驶能力相关的活动及认知评估，如反应力和执行能力等测试），毋须把活动及反应测试或专科医疗评估设为强制检查项目，从而在体格评估的全面性、可操作性及申请人负担之间取得平衡。

当局正与医务衞生局研究，让为司机进行体格评估的医生，可经「医健通」签发体格检验证明书，并建立系统资料传输机制，以便将评估结果传送至运输署以应用于驾驶执照申请。有关安排便利司机提交体格检验证明书及驾驶执照申请，医生亦可在病人同意下透过「医健通」取览相关病历纪录，从而提升体格评估的准确性与效率。

设法定年龄限制？政府：先落实加强商用车司机体检要求

近年司机老化问题严重，有议员建议为职业商用车司机设法定年龄限制，政府文件指，世界各地运输业的情况不尽相同，做法各有差异，例如，澳洲、加拿大和英国等地没有限制，内地则按年龄限制可驾驶的车种。考虑到上文建议（包括为商用车辆司机订立更严格的体格要求，把该等司机提交体格检验证明书的年龄门槛降低，并缩短其驾驶执照有效期，使年长商用车辆司机更早进行体格评估及增加频率）有助年长商用车辆司机及早了解身体状况，并预防和医治有可能影响驾驶能力的疾病，亦是其他地方较普遍的做法，政府建议先尽快落实加强商用车司机体格证明的要求，通过客观的体格评估筛查出不适合驾驶的司机，同时透过配套措施协助年长商用车辆司机持续管理健康，从而保障道路安全。

在此基础上，政府将综合考虑业界的发展情况、安全风险及其他地方的经验等因素，持开放态度聆听各界对于制定商用车辆司机年龄上限的意见。

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今年内向立法会提交法例修订方案

另一方面，政府亦积极研究利用科技协助司机安全驾驶。其中，目前近四成专营巴士已安装相关「司机状态监察系统」，侦测司机的疲劳状况，并发出警示。运输署已计划透过专营权协议，规定所有新购置的专营巴士须强制安装这类系统。

运物局计划将于今年内向立法会提交法例修订方案，并同步继续进行各项准备工作，包括为前线医生制作示范短片、发布评估指引、向业界宣传、更新有关表格、推动与「医健通」系统的衔接等，争取在明年年中落实立法建议下的新体格证明要求及相关配套措施。

立法会交通事务委员会下周五（17日）将讨论相关事宜。