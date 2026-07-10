前工程顾问涉收名表以优待承办商夫妇 3男女被裁定行贿受贿罪脱

时任连锁快餐店工程顾问涉收承办商夫妇送赠的逾8万元名表，继而在投标中优待该承办商公司。3人共被控接受及提供利益2罪，经审讯后，工程顾问今于西九龙裁判法院被裁定代理人接受利益罪脱，而被控向代理人提供利益罪的承办商夫妇亦罪名不成立。裁判官刘绮云指，无足够证据显示承办商提早得知投标文件，亦不会有助中标。

官：招标清单内容存变数 得之无助中标

被告依次为45岁凌满棠，时任MHK Restaurants Limited (MHK)工程顾问；48岁周志权，宏信装修工程有限公司(宏信)工程经理；以及其妻子30岁陈芊儒，宏信董事及股东。

刘官裁决时指，证供显示即使承办商得悉开标结果，也不能推算其他承办商的投标价，或因此调整自身的估价。而招标清单的内容存在变数，亦非绝对敏感资料，被告周志权极其量只是较早得悉相关资料。麦当劳选择中标者的考虑众多，获得相关文件无助宏信中标。

被告凌满棠受贿罪脱。资料图片

刘官接纳周志权以积极正面态度处理麦当劳的邀请，他向凌满棠查询项目资料是为了衡量自己能力。而凌满棠因工作繁忙，情急之下直接发送文件予周志权亦可以理解。凌另有回答周志权特定分店装修工程的查询，从其角度而言，周志权的态度有利麦当劳。尽管凌满棠的行为表面上违反麦当劳的守则及令人生疑，但法庭仍相信凌的解释。

信纳送表只为感激教授法律知识及协助追款

周志权指涉案手表是感谢凌满棠在凑凑火锅店的工程中，教导周及为他追讨尾数。刘官认为周志权凭自己在2019年获麦当劳邀请进行工程，当时凌满棠尚未入职；而周志权不懂英文，凌满棠协助是职责所在。刘官又指尽管周志权无在录影会面提及凑凑火锅店的工程，但他提到送表因凌满棠教授法律知识，可见是有关领取牌照的火锅店，与仅需看图纸作工程的麦当劳项目无关。

刘官续指，证供显示被告陈芊儒以为周志权只是替凌满棠买表，不知道是送赠予凌满棠，以及提取现金的目的。刘官信纳3名被告的证供实在，终裁定全部罪脱。

控罪指，凌满棠作为代理人，即MHK的雇员，于或约于2023年12月2日在香港，无合法权限或合理辩解而从周志权及陈芊儒接受利益，即一只价值港币83,800元的劳力士探险家型II名贵手表；而周志权及陈芊儒，则被控于同日同地，无合法权限或合理辩解而向作为代理人的凌满棠提供利益，即上述名贵手表，作为该凌满棠在与其主事人的事务或业务有关的事上，对宏信装修工程有限公司予以或曾经予以优待的诱因或报酬，或由于该凌满棠作出或曾经作出上述行为而接受该利益。

案件编号：WKCC790/2025

法庭记者：雷璟怡