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内幕交易案判囚5月 黄百鸣不服定罪刑罚提上诉

社会
更新时间：17:16 2026-07-10 HKT
发布时间：17:16 2026-07-10 HKT

80岁资深电影人黄百鸣（原名黄栢鸣）于2017年天马影视公布卖盘前，怂使胞妹在指定时间及价位购入天马影视股份，遭证监会起诉，经审讯后被裁定内幕交易罪成，早前被判监禁5个月、罚款逾9.9万元，另须向证监会支付37万诉讼及调查费用。黄百鸣不服定罪及刑罚，上周五向高等法院提出上诉；根据司法机构网页资料，案件暂未排期聆讯。

传票控罪指，被告黄百鸣于2017年8月25日至10月17日在香港，与某上市法团（即传递娱乐有限公司，前称天马影视文化控股有限公司）有关连，并掌握天马影视的内幕消息，而怂使或促致其胞妹黄洁珍进行上市证券交易。

案发时，黄百鸣先后透过4张支票向黄洁珍转帐共约200万元，并在2017年8月30日、9月13日及9月14日向黄洁珍发讯息「今天一八几买D啦」、「收市前买」、「0.2下可入些货」及「明天低过0.2，尽买」。黄洁珍当时买入天马影视股票，涉款至少156万元；经证监会计算，她在案中获益约103万元。

案件编号：HCMA237/2026
法庭记者：王仁昌

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