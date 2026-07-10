信兴集团资料外泄｜信兴 : 目前没证据显示客户资料已被盗用 PanaClub系统暂停服务
更新时间：17:07 2026-07-10 HKT
发布时间：17:07 2026-07-10 HKT
发布时间：17:07 2026-07-10 HKT
香港大型电器代理商信兴集团今年3月20日发现电脑系统遭黑客侵入及破坏，私隐专员公署称信兴有92万客户的个人资料受影响，涉及姓名、地址、电话号码等资讯。另外，事件中有逾105万人的资料被恶意加密。信兴集团昨日( 9日 )交代事件进展，指今次网络安全事件，可能受影响的个人资料内容包括姓名、电话号码、电邮地址、地址等。目前没有证据显示相关资料已被盗用。
吁客户勿打开来历不明短讯或电邮附件
为了保障个人资讯安全，信兴建议客户提高警惕，可采取不同措施保障个人资料私隐，包括留意个人电邮或帐户有没有不寻常的登入记录，以确定是否有任何未经授权的活动；收到不明来历或可疑的来电、短讯或电邮时要提高警觉，切勿随意打开附件、连结或披露个人资料等；以及对网络钓鱼及其他诈骗行为提高警觉。
PanaClub系统暂停服务
PanaClub系统目前已暂停服务，由于系统不在运作，会员无需重设其PanaClub登入资料，及对其帐户存取权限作进一步行动。
信兴集团强烈谴责任何形式的网络犯罪行为，并全力配合执法部门的工作。为保障客户资料安全及确保服务不受影响，该集团已采取多项应对及修复工作，全面提升网络防御机制，以杜绝同类事件再次发生。
市民如欲想查询，可提供姓名、电话、电邮地址，传送至事件专属电邮[email protected]。
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