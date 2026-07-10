佳兆业资本携手鲲云科技达成战略合作 打造实体产业与自主算力双轮驱动全新范式

按《星岛环球网》报道，7月9日，星岛环球主办「2025年杰出领袖选举」颁奖晚宴于深圳、香港两地同步召开。

活动现场，星岛新闻集团主席郭英成先生为鲲云科技创始人兼CEO牛昕宇博士颁发杰出领袖出海企业奖项，表彰鲲云科技在开创性可重构数据流AI芯片架构、国产算力技术创新、产业落地等领域取得的亮眼成果。

郭英成先生同时宣布：佳兆业资本与鲲云科技达成深度全球战略合作，双方将合力打通实体产业场景智能化落地通道，开辟国产AI算力商业化落地与全球化出海新赛道。

技术与场景协同 打造「自研算力底座+全域场景运营」 差异化壁垒

本次合作将跳出行业普遍存在的浅层产品代销模式，实现底层核心技术与实体产业资源深度绑定，打造市场独有的全链路AI商业化闭环。

作为全球领先的国产人工智能算力供应商，鲲云科技以自主开创性可重构数据流AI芯片CAISA为核心，打造高性能、低延时、高算力性价比的下一代人工智能计算平台，走出了差异化国产算力创新路线。

目前，鲲云科技产品与技术已广泛应用于智慧城市、智能制造、能源电力等多个领域，服务行业客户超过2000家。

牛昕宇博士向郭英成先生赠予鲲云自研CAISA芯片。

港股上市实体产业综合平台佳兆业资本深耕全球城市运营与基建工程二十余年，拥有覆盖全国的产业园区、商业空间、城市公共配套全域场景资源，先后落地新加坡樟宜机场T3航站大楼、新加坡体育中心等国际标杆项目，具备长效运维、全球市场拓展一体化完整交付能力。

为承接本次AI算力全新业务，佳兆业资本已设立全资专业化运营主体佳芯数智科技，以此打通AI算力从研发到实体场景规模化商用的完整服务链路。

本次战略合作中，双方建立清晰深度协同分工体系，形成专属联动优势。

鲲云科技将输出自研芯片、算力硬件与软硬一体的解决方案核心技术；佳芯数智科技负责场景落地、全周期运营、海内外市场拓展。

同时佳芯数智科技将组建垂直行业专属研发团队，围绕物业管理、钢铁化工、物流运输、医药制造、智慧城市等七大赛道开发定制化行业模型，形成「技术联合研发+全域场景运营」双向迭代的独特发展模式。

佳兆业资本与鲲云科技达成策略合作。

现场企业家云集，星河控股集团董事长黄楚龙、海雅集团董事局主席涂辉龙、香江集团董事局主席刘志强、建龙控股集团董事长张伟祥、蔷薇控股董事长林治洪、广东民企董事长杨振生、红八方集团董事长陈镇雄一同见证。

内外双向布局 推进国产AI规模化落地与全球化出海

凭借佳兆业资本与鲲云科技双方独家资源优势，合作业务将同步深耕国内广阔产业市场、开拓海外增量蓝海，构筑内外双循环增长格局，走出区别于纯科技企业、传统实体企业的特色发展路径。

鲲云科技创办人兼CEO牛昕宇博士。

其中，对内依托自有场景打造标准化AI管控标杆样板，依托标杆项目示范效应，面向工业制造企业、产业园区、头部物管集团输出成套AI算力解决方案，持续拓宽工业、城市服务领域客户版图，加速国产算力技术在实体产业批量落地。

对外依托佳兆业资本成熟的新加坡海外布局，搭建东南亚一体化销售、运维服务网络，面向当地市政工程、商业综合体、产业园区输出经过国内实景验证的整套国产AI算力方案，实现自主可控算力技术合规出海。

紧扣新质生产力大局 构筑独有长期发展蓝图

本次战略合作精准契合国家培育新质生产力、人工智能自立自强、算力供应链自主安全顶层战略，开创实体产业与国产硬科技融合创新范式，构建佳兆业资本「实体产业+AI算力科技」双轮驱动发展格局。

佳兆业资本执行总裁于蕙铭先生现场表示，人工智能下一阶段最大的机会，不只在大模型、也不局限于算力、算法，而在于能不能走进千行百业，解决企业、产业的问题。佳兆业资本愿意成为这样的纽带，一边连接像鲲云科技这样优秀的科技企业，一边连接传统企业，成为人工智能走进实体产业的重要桥梁。

佳兆业资本执行总裁于蕙铭先生。

未来，双方将持续深化联合技术研发、全域场景落地、全球市场协同三大核心板块，以自研算力赋能实体经济提质，以实景场景释放技术价值，以全球化出海拓宽产业增长空间，为国内人工智能产业高质量发展、国家数字科技自立自强持续输出独特价值。