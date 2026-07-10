Botox命案后 九旬名医李宏邦被指借1217万打官司不还 遭入禀追债

整形外科医生李宏邦于2018年为女银行家张淑玲「打Botox」，因混合使用药物致张不治，被控误杀罪，去年于高院裁定因严重疏忽非法杀害张，惟因李患认知障碍症及不适合答辩，最终获无条件释放。李宏邦昨再遭友人入禀高等法院提告，指李面对刑事检控，向友人表示不想入狱及希望借款支付律师费，友人先后14次转账共1217万元给李，但李却至今没有还款，遂入禀追讨欠债。

原告King Yuen Fung Diana，被告李宏邦。

李宏邦被指借钱1217万元打官司，其后拖欠不还，遭入遭高院追数。资料图片

原告称李宏邦借钱后一直拖欠不还

入禀状指，原告与李宏邦于2023年相识，自此与李及其妻子保持联络，双方也会一起晚餐。同年4月，李向原告透露他正面对刑事检控及不想入狱，李表示需要资金支付法律团队，双方后来在一间餐厅内达成协议，原告会不定期转账金钱给李，而李事后须按原告要求还款。

2023年5月至2024年8月期间，原告先后14次转账给李，涉款共约1217万元。原告自2025年中开始多次催促李还款，李却并未还款，并尝试安抚原告及称他有一名身在美国的儿子十分富有，儿子可代李还款给原告，但原告并未能寻得此人，而李最终也并未还款。原告现要求李连本带利还清欠债。

案件编号：HCA1187/2026

法庭记者：王仁昌