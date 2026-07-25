香港棒球发展缺场地成难题 范骏华倡加速建白石体育园 推棒球商业化

香港棒球运动发展多年，惟场地及资源问题一直有局限。立法会议员、香港棒球总会永远名誉会长范骏华表示，香港棒球发展「仍需努力」，目前不仅面对国际标准场地短缺的困境，在筹备职业球队亦遇上资金阻力。他认为，团体运动是发展体育经济的最佳途径，长远必须走向商业化。

场地未达国际标准 盼白石体育园尽快落成

范骏华指，现时晒草湾及狮子山棒球场不符合国际比赛标准，其中前者只能举办亚洲杯级别赛事，无法承办亚洲锦标赛或世界杯等高标准赛事，且平日有多达五支球队同时训练，环境挤迫及危险。

政府早于2017年提出兴建白石体育园，计划兴建附设观众席的国际标准棒球场及练习设施，惟一直未有新进展。他期望在香港首份「五年规划」，能重新争取将白石体育园纳入规划。至于室内场地，范骏华曾建议将石硖尾配水库游乐场棒球场附近的天桥底改建为打击笼，惟与康文署交涉多年，未有下文。他指，全港仅约3000人参与棒球运动，兴建室内打击笼需视乎是否有商业机构愿意投资建设。

团体运动延续性强 倡商业化推动体育经济

对于内地举办的中国棒球城市联赛（CBL），部分香港球员目前已加入福州海峡队参与短期比赛。范骏华期望香港能拥有专属的球队参赛，但成立职业球队必须支付球员薪酬，坦言政府不会资助职业联赛，而目前尚未找到赞助商支持，令组队遇上资金困难。

寄语香港棒球未来，范骏华以「仍需努力」作结，盼政府及市民给予更多关注与资源。他强调棒球作为团体运动，是发展体育经济的绝佳途径，有别于个人运动在明星运动员退役后便容易失去讨论度，团体运动强调整个球队的品牌形象与历史文化，球迷能一代接一代累积与传承；透过建立高水平的团队，能带动球员、教练、周边纪念品及装备制造等庞大市场。他认为香港棒球要提升水平，无可避免要逐渐商业化，成为体育经济的重要一环。

记者：陈耀霆