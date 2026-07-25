专访｜香港少棒队U13亚洲杯创历史 勇挫日本等强队 小将盼成全职球手、增练习场地

棒球在香港属小众运动，但上月在台北举行2026世界少棒联盟（LLB）U13亚洲杯，一众港队成员过关斩将，先后击败传统棒球强国日本，再勇挫东道主中华台北队，最终在决赛仅败予韩国取得亚军，但已创下历来最佳成绩。《星岛》专访其中三位功臣——陈乐滔、陈磊谦与陈磊展，及初代少棒成员「沙燕队」的陈乐滔父亲，揭开这群热血少年的棒球故事，也谈及对香港棒球发展的期盼。

父辈启蒙传承 牺牲娱乐兼顾学业

这三位少年的棒球路，皆源于父亲的启蒙与传承。效力深水埗棒球会的陈乐滔，因父亲是前棒球员，从小受到栽培；效力西九龙棒球会的陈磊谦与陈磊展，则在教练父亲的耳濡目染下开始挥棒。

面对繁重学业与高强度训练，他们表示牺牲了平时的娱乐和休息时间，尽量在学校完成功课，只为在球场上争取更多练习机会。随着技术累积、与队友合作，棒球已不止是父亲的期望，而是人生不可或缺的热情与成就感来源。

无惧强敌日本轰全垒打 团队齐心逆转胜

谈及今届亚洲杯最深刻画面，对身兼投手、捕手及外野手的陈乐滔来说，无疑是对阵世界劲旅日本队，当时他从对方最强投手手中，轰出一支全垒打。一垒手兼投手陈磊谦则说，对印尼一战最深刻，他主投四局并多次狂飙「三振」，创下个人在赛事中最长的投球局数；陈磊展则对台湾一战，击出关键「安打」送回分数记忆犹新。

面对日本队，小将没有怯场，队员付间互相鼓励「No pressure」，教练亦在换局时稳定军心，指示球员不要理会之前的失误，专注当下。三人说，这种互相扶持的团队气氛，正是他们能稳定发挥并反胜对手的关键。经过今次赛事，三人对未来发展有更远大规划，希望有朝一日能成为国际级职业棒球员，即使这条路在香港崎岖漫长。

第一代少棒队成员：棒球场地匮乏 冀增室内场

不过，香港棒球发展的困境并不容易克服。陈乐滔的父亲是香港第一代少棒队「沙燕队」成员，当年受「山狗校长」卢光辉感染而爱上棒球。他指本港棒球配套有局限，以晒草湾棒球场为例，规模虽符合比赛标准，但观众席位仅有十多个，不利于推广赛事。此外，香港目前缺乏由政府提供预约的公共室内棒球练习场，在天雨影响下，球员无法进行训练；若球员在屋邨公园或一般康乐场地练习，亦常因安全规定而被管理员劝退。

他提到，日韩等地有充足场地及支援，相比之下，香港棒球运动面对练习时间、场地不足的客观条件限制，较难长期维持具国际竞争力的队伍。今次U13代表队在亚洲杯取得的成绩，反映了本港年轻球员的潜力，他期望未来香港政府能进一步改善室内及室外的棒球训练设施，为棒球运动员提供更稳定的发展环境。他又对儿子的努力感到满意，坚信「没有差的球员，只有懒的球员」。

记者：陈耀霆