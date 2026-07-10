白石角站｜区议员关注项目造价 发展局：估算地皮收益足以支撑 重申以2033年通车为目标

政府公布推展白石角站发展项目，方案包括重置教大运动中心，并拨出两块共9公顷土地由港铁发展私楼作融资。大埔区议会社会福利、房屋及发展规划委员会今日（10日）讨论有关方案，有区议员关注白石角站能否如期在2033年通车，以及项目造价，发展局预料两幅地皮收益足以支撑用地设施，并重申以2033年通车为目标。

区议员关注会否设独立监察机制定期汇报

民建联议员黄伟憧关注政府会否设立独立的监察机制，定期向区议会汇报各类工程的进度。他认为汇报范围不应仅限于车站工程，其他相关的收地项目或换地项目的进展情况，也应纳入汇报之列。发展局首席助理秘书长（规划及地政）区颕恩没正面回应，但指出由于车站邻近多个住宅群，夜间施工存在技术复杂性及成本较高的问题，强调工程必须符合所有环保条例，确保不会对居民造成噪音滋扰，又指吐露港公路是本港不可或缺的重要交通枢纽，团队会确保不影响翌日早上繁忙时段的行车畅顺。

经民联罗晓枫关注现时选址会否影响项目进度，又询问增建车站会否影响港铁东铁线的候车时间，促请政府藉新站工程优化信号系统加密班次至两分钟一班，增设大埔头班车，重组周边巴士及小巴路线。路政署铁路拓展处统筹组组长黎国忠强调，过去7年项目发展并无怠慢，发展局及港铁公司等一直有进行很多前期工作；白石角车站是在营运中的东铁线上兴建，面对较多施工限制，很多工序需要在晚上收车后才能进行，但会考虑采用组装合成等创新方法处理，加快工程进度。

区议员倡车站名称加入科创字眼

新社联温官球倡议参考粉岭绕道横向转体技术，引入新式桥梁建造方案缩减80多米行人天桥工期。他认为白石角紧邻科学园，建议车站名称加入科创相关字眼，天桥及车站设计融合太阳能、环保元素，预留无人车、无人机接驳位置。他又提出，重置后的教大运动中心可预留场地，供地区足球青训梯队使用。

当局回应指，团队会联同路政署一并评估新式桥梁技术的安全、成本与可行性，在风险可控前提下研究采用；车站命名将留待后期咨询地区意见，明年再作定案，天桥及车站外观设计会融入科技环保概念。至于足球训练场地需求，当局会转介予教大校方，安排地区体育代表与校董直接商讨场地共享安排。

发展局重申2033年通车目标维持不变

区颕恩重申，2033年通车目标维持不变，会完整收纳所有议员提出的意见，全部纳入下一阶段详细设计、交通及财务评估，并持续与大埔区议会保持定期沟通，平衡工程进度、居民生活、科创产业发展与地区民生配套，令白石角站成为舒缓大埔交通压力、带动东部创科走廊发展的重要民生基建。

至于卷入宏福苑争议民建联黄碧娇有现身出席会议，但未有发言。

实习记者、摄影：张颂恩

相关新闻：

白石角站｜发展局：新车站选址可发挥最大效益 不会影响未来十年公屋建屋计划