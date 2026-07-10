涉夸大服务时数骗130万元社署津贴 护理机构董事及服务主任被控串谋诈骗

2名私营护理机构董事及1名照顾服务主任涉嫌向社署夸大照顾员上门服务时数逾5,000小时，诈骗「长者社区照顾服务券」(「社区券」)计划津贴共逾130万元。3人同被控2项串谋诈骗罪，今于东区裁判法院首次提堂，均暂毋须答辩。控方申请押后以准备转介区院文件，获暂委裁判官钟颖诗批准。3名被告各获准以1万至5万元保释，须遵守不得接触控方证人，不得返回案发地点的条件。

被告依次为55岁注册护士兼关爱健康协会有限公司(关爱健康协会)董事路婉仪，58岁关爱健康协会及灵光医养复康有限公司(灵光)的照顾服务主任麦翠珊，及49岁注册职业治疗师兼灵光董事陈汝威。

三被告同被控两项串谋诈骗罪

3人同被控于2023年11月22日至2025年5月31日期间 (包括首尾两天)，在香港，与吴君怡、杨梓颂、招家辉 、何敏宜、方漪筠、陈永娟、司徒丽燕、陈舵、蒋丽娴及叶嘉慧一同串谋诈骗香港特别行政区政府社会福利署 ，即不诚实及虚假地表示代表灵光医养复康有限公司，及关爱健康协会有限公司提交的值勤记录真确无误，从而诱使社会福利署分别批出上述两间公司的长者社区照顾服务劵资助申请，并向公司支付有关款项。

「社区券」计划直接资助合资格长者使用认可服务单位提供的「家居照顾服务」及「日间护理中心服务」。案发时，关爱健康协会及灵光同为计划的认可服务单位，为「社区券」使用者提供服务后，须向社署提交值勤记录以申领津贴。

案件编号：ESCC1660/2026

本报记者