糖尿黄斑水肿假阳性个案多 中大推 AI-OCT 系统辅助筛查 减6成不必要转介

香港中文大学（中大）医学院眼科及视觉科学学系团队，研发出以人工智能辅助复检疑似「糖尿病黄斑水肿」的「AI-OCT」系统。该系统能成功筛走假阳性个案，减少逾6成不必要的专科门诊转介，料能纾缓公营医疗压力，并缩短轮候时间。

传统「眼底相」假阳性率达86%

中大医学院眼科及视觉科学学系系主任兼何善衡眼科及视觉科学讲座教授谭智勇指出，约7%的糖尿病患者会患上黄斑水肿，这亦是主要的致盲原因之一。患者常见征状包括影像颜色变淡、视力模糊及线条斑驳曲折等，若未及早治疗，会导致视力减退甚至失明。现时医学界普遍采用「眼底相」作初步检测，惟受限于二维相片，检测的假阳性率高达86%，疑似个案往往需进一步接受3D OCT诊断。

设「不确定」机制 医生最终把关

中大医学院眼科及视觉科学学系教授张艳蕾表示，三维影像光学相干断层扫描（OCT）技术虽能准确观察黄斑区的水肿情况，但传统做法必须依赖眼科专科医生逐张相片阅读，占用医生大量时间及公营医疗资源。为此，研究团队结合AI与OCT检查，由AI系统自动阅读 OCT 扫描。她亦指出，AI的结果只是一种机率，故此团队为AI设定「不确定（Uncertain)」输出组别，当遇及模棱两可的影像，将会交由医生作把关。

即时获知结果 免除患者焦虑

在临床试验方面，眼科医院分流处为603名病人做测试，AI模型判断黄斑水肿的灵敏度以及特异度，分别为98%以及91%。

此外，团队亦为276名经「眼底相」初步怀疑有黄斑水肿的病人进行对照研究。在传统做法的「控制组」中，疑似病人全数需转介至专科；而在加入AI-OCT系统辅助复检的「介入组」中，系统成功筛走假阳性个案，令转介率大幅降至39.4%，即成功减少约6成不必要的专科门诊转介。

中大医学院眼科及视觉科学学系临床助理教授司徒家浩指出，虽然本港常规「眼底相」筛查网络成熟，但由于假阳性比例高，病人收到转介信后，往往需轮候2至3个月才能见专科医生，带来不必要的焦虑。若「AI-OCT」系统广泛应用于分流阶段，患者可即时知晓结果；除消除疑虑外，更能大幅减少不必要就诊，让医疗资源集中投放在真正确诊的病人身上，他估计可为病人节省半年至一年的轮候时间。

实习记者：欧翔泰

摄影：欧翔泰