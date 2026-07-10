双胞胎早产大B出生翌日亡 事后辞职护士称检查发现肾上腺素活栓关闭 但仪器没响警报

双胞胎女婴的「大B」2023年在威院出生翌日死亡，家属质疑强心药输注管活栓没有开启，死因庭今续研讯。事发两日后辞职的新生儿深切治疗部护士供称，在重新接驳输注管后曾多次确认活栓已开启，仪器亦没有响起警报，惟及后发现「肾上腺素𠮶活栓系关闭」，坦言「我都唔知发生咩事」。副顾问医生确认，得知输注管活栓没有开启，没有即时告知女婴家长，表示「因为事情啱啱发生」，故想先收集更多资讯，惟确认断药约1小时有机会是导致女婴血压下跌的原因。

医生发现肾上腺素输注线活栓没开启

威尔斯亲王医院新生儿深切治疗部副顾问医生彭立欣供称，于2023年6月12日下午在部门当值，得知死者余沛霏是上午出生的早产婴儿，出现肺陷塌及心脏功能失衡等情况。彭在下午5时至晚上10时许，为死者处方肾上腺素，曾多次增加剂量，惟情况未有反转性的好转。晚上11时许至凌晨时分，彭发现死者的血液循环十分差，其四肢末端变黑，血含氧量及血压低，心脏功能大幅变差，惟肾上腺素剂量已加至每小时1.6毫升。彭为免死者出现超负荷状况，故在凌晨将近2时处方更改肾上腺素输注量，由护士在3时许为死者接驳新的肾上腺素输注线，惟及后死者情况较差，故致电死者父母进行紧急探访。

彭忆述，当日走到病床边为死者进行脑部超声波时，「我喺床边听到仪器哔哔响，我叫护士检查输液注射情况」，获护士告知第二条肾上腺素输注线的活栓没有开启，肾上腺素没有注射到死者的体内，在开启活栓后，死者的血压上升至合格水平。彭确认，在事故发生后没有即时告知死者父母，表示「因为事情啱啱发生，注意力放系死者危殆情况」，故想收集更多资讯才向死者父母透露。彭解释，死者当时的血压下跌，担心其情况会急转直下，甚至或出现心脏停顿，故致电死者父母前来探望。

死因研讯主任曾智宜关注，及后死者的血压上升是否因肾上腺素能注射至体内，彭回应「有咁嘅机会」。彭补充，自己负责处方肾上腺素，接驳第二条肾上腺素输注线的职责理应「由护士负责」。家属关注，肾上腺素对死者而言是否重要的，若未能注射肾上腺素至死者体内，是否会令死者的情况恶化。彭确认，肾上腺素是重要的处方，当时有大概1小时未能注射至死者体内，「可能系部份原因（导致血压下降）」，惟尽管死者的血压在开启输注管活栓后5至8分钟内上升至合格水平，其整体情况都属不乐观。家属质疑，「断药大概50分钟系咪严重失误」，死因裁判官周至伟指死因庭非探究民事赔偿等地方，家属指「作为父母真系好想揾出真相」。

护士称事发时活栓关闭但仪器没响警报

事发后辞职的新生儿深切治疗部护士张美莲供称，医生于凌晨将近2时处方更改肾上腺素输注量，张在凌晨3时10分与护士苏立群重新接驳肾上腺素输注管，各自检查输送导管、活栓及仪器屏幕属运作正常，确保「有开到𠮶活栓」，并为死者提供新的肾上腺素。在3时25分，张及苏亦分别再度检查仪器，屏幕显示绿色指示灯，属正常运作的模式，亦有确保活栓是开启。而时任威院驻院实习医生赵芝瑛关注，为何死者对药物没有反应，输注系统是否出现问题，当时张回应药物须时进入死者体内。

凌晨3时27分，赵再度关注系统有否出现问题，要求增加肾上腺素剂量，张独自再检查仪器，张表示「我检查过活栓系开嘅」，及后张便没有再接触过活栓。直到3时50分，赵再度关注系统有否出现问题，当时医生彭立欣正准备为死者检查，而张前去检查仪器时发现「肾上腺素𠮶活栓系关闭」，张表示「我即刻开返」，而死者的血压随之上升。彭发现死者的血压上升，在向张询问下，张告知彭输注管的活栓没有开启。张强调「我可以100%肯定肾上腺素𠮶活栓系关闭嘅」，惟当时仪器并没有响起警报。及后，彭关注为何仪器没有响起时，「彭医生讲完呢句说话之后，𠮶警报器奇怪地响起」。

案件由死因裁判官周至伟主理，医管局列利害关系方，由4男1女陪审团审理。死者余沛霏于出生后翌日离世。死者于2023年6月12日上午11时半在威尔斯亲王医院出生，出生后须留医新生儿深切治疗部，期间院方为死者进行急救治疗，最后双亲决定放弃抢救。死者的孖生妹妹「细B」则情况稳定。

案件编号：CCDI-478/2024(SH)

法庭记者：黄巧儿