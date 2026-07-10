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小女孩找换店有限公司涉向劳工处提供不实申请者资料 禁申请外劳一年

社会
更新时间：13:33 2026-07-10 HKT
发布时间：13:33 2026-07-10 HKT

劳工处（7月10日）宣布，因应「小女孩找换有限公司」及「大利冻肉有限公司」违反「补充劳工优化计划」规定，即时实施行政制裁，中止两公司已提交的输入劳工申请，并由即日起拒绝处理其随后一年的申请。处方强调雇主须优先聘用本地劳工，违者将面临行政制裁。

涉及提供不实资料及未申报招聘变动

劳工处经调查后，证实「小女孩找换有限公司」及「大利冻肉有限公司」违反优化计划的规定；小女孩找换有限公司在申请输入柜台业务员期间，向劳工处提供不实的申请者资料；大利冻肉有限公司则在申请输入食品加工工人期间，未有在进行本地公开招聘前，将申请职位内容的变动通知劳工处，并提交不实的本地公开招聘结果。

劳工处发言人强调，经优化计划申请输入劳工的雇主，必须严格遵守计划的所有规定，包括优先聘用合适的本地劳工。资料图片
劳工处发言人强调，经优化计划申请输入劳工的雇主，必须严格遵守计划的所有规定，包括优先聘用合适的本地劳工。资料图片

劳工处强调必须优先聘用本地劳工

劳工处发言人强调，经优化计划申请输入劳工的雇主，必须严格遵守计划的所有规定，包括优先聘用合适的本地劳工。优化计划已明确订明，雇主如违反劳工或入境法例、优化计划，或标准雇佣合约的规定，劳工处会作出行政制裁，包括中止雇主已提交的申请、撤销雇主已获得的输入劳工批准，以及拒绝处理雇主随后提交的申请。
 

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