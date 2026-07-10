西医戴港盛涉滥发免针纸案 诊所姑娘忆戴自称跟足卫生署指引 又指「疫苗太快推出市面」

76岁注册男西医戴港盛涉嫌于2022年6月至9月，向病人滥发过千张俗称「免针纸」的新冠疫苗接种医学豁免证明书，与另一名女商人同被控1项不诚实取用电脑罪，戴港盛另再被控洗黑钱等合共17项罪，2名被告否认控罪受审。时任诊所姑娘今早于区域法院作供，指戴港盛「话佢跟足卫生署指引」，曾解释原因指「一个疫苗出来要经过动物身上做实验，但呢啲疫苗太快推出市面，可能对人体产生过敏」。

姑娘指每日近九成求诊者要求开免针纸无人被拒

控方传召时任诊所姑娘陈琦及张锦美作供，2人同获免予起诉。陈琦交代毕业自纽西兰大学，2022年9月在诊所任职，日常要先为病人登记，量度体温，主要负责听电话预约，同事何洁怡负责为戴港盛传递文件，张锦美则负责操作电脑用医健通签发「免针纸」，陈则甚少签发「免针纸」，而收费由戴港盛亲自负责，陈从病人口中得知费用为4000元。

陈琦指前任姑娘田宇曾教导她用医健通签发「免针纸」，从中剔选「曾对如接种须知所述复必泰活性物质或其他成分有过敏反应」，以及「对其他灭活疫苗；或如接种须知所述「克尔来福」疫苗中的任何成分有过敏史；过往发生过疫苗严重过敏反应」做签发理由。陈琦提到工作期间戴港盛曾解释原因指「一个疫苗出来要经过动物身上做实验，但呢啲疫苗太快推出市面，可能对人体产生过敏」。陈琦指求诊病人众多，每日营业前已经「好多人排紧」，当中八九成要求「免针纸」，没有人被拒，而戴港盛「佢话佢跟足卫生署指引」。

案件编号：DCCC1239/2023

法庭记者：陈子豪