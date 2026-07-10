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台风巴威｜今起三日部分地区极端酷热 DSE放榜日有骤雨及几阵雷暴

社会
更新时间：12:58 2026-07-10 HKT
发布时间：12:58 2026-07-10 HKT

天文台预料热带气旋巴威会在明日移向浙江南部至福建北部一带，其外围下沉气流会在周末期间为广东带来大致晴朗及极端酷热的天气，而高温亦可能触发骤雨。另一方面，巴威的环流较为广阔，预料与其相关的涌浪亦会抵达广东沿岸。

天文台或发强烈季候风信号

天文台在昨日(9日)发表名为《巴威发威，高温天气报到》的天气随笔，指预料巴威会在星期六稍后至星期日初时在浙江南部至福建北部一带登陆。随著巴威移入内陆，周末期间南海北部及华南沿岸的西南季候风将会转趋活跃，本港会由偏西风转吹西南风，星期六稍后至星期日初时离岸风势较大。参考过往例子，2024年超强台风格美掠过台湾后在福建沿岸登陆。随著格美移入内陆，南海的西南季候风转趋活跃，本港离岸吹强风，天文台当时曾发出强烈季候风信号。按照现时预测路径，预料巴威与香港最近的距离会较2024年的格美远。天文台会视乎本地风力变化，评估是否需要发出强烈季候风信号。

根据天文台9天天气预报，周日(12日)市区最高气温达34度，吹南至西南风4至5级，初时离岸及高地间中6级。

下周初至中期本港天气将会渐转不稳定

天文台又指，一道位于南海北部的广阔低压槽会在下周初至中期为南海北部及华南沿岸带来不稳定天气。目前部分电脑模式（如欧洲电脑模式） 预测广东沿岸会有较显著的降雨 。相反，部分模式（如人工智能电脑模式「风乌」） 认为与低压槽相关的骤雨与广东沿岸距离较远。此外，个别模式（如美国电脑模式） 则预测在广阔低压槽上有低压区生成，而低压区会否进一步发展仍有待观察。随著广阔低压槽进驻南海北部及华南沿岸，下周初至中期高温天气会逐渐缓解，而本港天气将会渐转不稳定。

根据天文台9天天气预测，下周一(13日)起连续7日下雨，当中文凭试放榜(15日)当天，天文台预料当日大致多云，间中有骤雨及几阵雷暴。

恶劣天气DSE放榜安排

考试局规定，早上6时前如果8号或以上热带气旋警告、黑色暴雨警告信号或「极端情况」公布正在这时生效，考评局会延迟发放成绩，网上查阅成绩及SMS都会延迟；下午1时或之前，如果8号热带气旋警告、黑色暴雨警告信号或「极端情况」公布被取消，学校可在取消2小时后，到考评局湾仔办事处或荃湾评核中心领取成绩通知书，而学校考生应向学校了解相关安排。下午1时后，如果8号热带气旋警告、黑色暴雨警告信号或「极端情况」公布被取消，发放成绩、网上查阅成绩及SMS发放成绩的安排，将延迟一天，即在7月16日进行。
 

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