华富邨谋杀案｜50岁女清洁工被控谋杀提堂
更新时间：12:41 2026-07-10 HKT
发布时间：12:41 2026-07-10 HKT
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两名女子日前于香港仔华富（二）邨小巴站爆发肢体冲突，其中53岁女子昏迷送院后不治。涉事50岁女清洁工被控谋杀罪，今于东区裁判法院首度提堂，她暂时毋须答辩。裁判官朱文瀚应申请押后案件至9月4日再讯，以待进一步调查，包括索取死者的验尸报告及化验报告。被告无保释申请，还押候讯。
被告田小英由当值律师代表，今束马尾、穿黑色上衣及戴眼镜出庭应讯。她被控于2026年7月7日，在香港仔华昌街11号华富二邨华翠楼外小巴63A站谋杀冯焯琳。
案件编号：ESCC1667/2026
本报记者
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