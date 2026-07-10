涉扮政府人员讹称他人受查图骗财 男学生被控欺诈等5罪
更新时间：12:21 2026-07-10 HKT
发布时间：12:21 2026-07-10 HKT
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17岁男学生涉于今年6月至7月间自称政府人员，向不同人士谎称对方正受刑事调查，继而骗取金钱。男生被控欺诈等5罪，今于沙田裁判法院首次提堂，暂时毋须答辩。裁判官黄国辉应申请押后案件至9月4日再讯，以待进一步调查，包括认人手续及查看闭路电视等。被告申请保释被拒，须还押候讯。
被告王梓明，被控4项欺诈罪及1项企图欺诈罪。控罪指被告于今年6月14日、6月15日、6月27日、7月2日，在香港5度藉作欺骗，即分别向张国亮、张惠英 、⿈采盈、彭永康及郭俊宏，虚假地表示被告是政府⼈员及上述人士正受刑事调查，并意图诈骗⽽企图诱使上述人士交出⾦钱。
案件编号：STCC2540/2026
法庭记者：雷璟怡
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