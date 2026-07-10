机构办大湾区安老服务考察团 高永文冀推动两地银发经济产业链

大湾区医疗专业发展协会联同香港新家园协会举办考察团，今明两日到访深圳、东莞、广州等地，了解大湾区安老及医疗养老服务，并与业界进行交流。考察团荣誉领队之一、行政会议非官守议员高永文指，现时本港私营安老服务亦存在缺口，即使每月需两、三万元的服务亦未必很理想，而高端则随时高达8至10万，未必能满足未来中产或以上人士的安老需要。今次考察团有近50人，主要来自医护界，以及资讯科技界，期望借此了解不同级别的安老服务，期望了解服务详情，整合资料供市民参考，同时向业界及政府反映服务痛点，推动两地搭建银发经济产业链。

整合资料向业界及政府反映痛点

高永文说，随本港人口老龄化，未来社会长者人口增加，会有不同程度的照顾需求。近年越来越多人选择北上安老，故决定举办考察团，除了希望为有需要人士整合资料，例如不同医院、院舍的收费及服务详情等之外，亦希望了解本地长者到大湾区安老的难处，并向内地业界、政府以及港府反映，为本港长者提供更多安老选择。考察团会到访不同种类的安老院舍，包括政府广东计划覆盖的院舍，以及提供医疗养老服务的医院等，了解不同服务模式，未来亦会收集更多资料，再作进一步考察。

另一位荣誉领队、立法会议员陈恒镔就指，近年在大湾区安老的议题备受关注，不少长者亦有意跨境安老，惟因不同难处而只能留港。他续指，有长者担心在内地使用安老服务，一旦出现纠纷便难以处理；有人担心内地的医疗保险未必覆盖特效药、标靶药等等；亦有人因本港税务安排上，子女供养父母的免税额需要父母「通常居住」，一旦到内地安老便会损失税务优惠。他说，未来会继续向政府反映有关问题，亦希望透过考察团了解大湾区安老服务情况，再向政府反映，希望让长者有更多选择，更安心使用大湾区安老服务。

团长：目的是推动「南下就医，北上养老」双向通道

考察团团长、大湾区医疗专业发展协会创会会长萧英杰表示，人口老化下，本港市场将出现重大改变，银发经济将是重要产业之一，未来5至10年，本港每3至4人中便有一人是「银发族」。协会希望成为先行者，率先推动银发经济产业发展，透过「优医通」平台，推动「南下北上」的双向服务格局。北上方面，协会收到不少北上港人求助，例如遇上意外、感到不适，却不知如何求助。未来会于平台上推出紧急事故应变手册，方便市民应对突发事故。协会也会与保险公司合作，在平台上提供相关处理保险的办法等等。同时亦会推出「香港品牌计划」，向内地推广，协助本港的医疗健康产业打进内地市场。至于南下方面，他说协会将与不同的内地线上医疗资讯平台，向内地高端客户推广本港具优势的医疗项目，例如癌症治疗、再生医学等。

萧又提到，今次考察团主要目的是推动「南下就医，北上养老」的双向通道，考察后会制作报告，协助推动银发经济。

记者：伍万庭

摄影：何君健

