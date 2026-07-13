人才办创科马拉松吸欧洲人才 得奖者9月考察大湾区机遇

国家明确支持香港建设国际创新科技中心，未来对相关人才的需求殷切。香港人才服务办公室（人才办）今年放眼欧洲人才举办创科马拉松，吸引逾千人报名，近250人参与决赛，选出16名赢家。

人才办总监陈海劲指出，参赛者对大湾区创科发展认知显著提升，「大家从 What 转变为 How，更想了解如何落地」，冀得奖者们9月考察大湾区后可增强来港发展的信心。香港创科业界代表随团担任评审，均认为参赛者技术与创意兼备，有助推动香港未来创科发展。

今届欧洲创科马拉松上月在德国慕尼黑举行，近250名入围者按金融科技、医疗科技、智慧城市及人工智能与机械人技术等主题分组竞逐，设计适用于香港的创科方案，得奖作品包括拍摄长者眼睑初步评估贫血风险、行车检视路面安全装置等，最终选出16名得奖者。

陈海劲赞扬各参赛者的热诚与创意，指出参赛者来自25个国家，比赛时积极与香港评审交流以了解香港情况，他期间也多次被问及「智方便」的用法与用家感受。

他表示，欧洲人才对大湾区的创科发展及机遇深感兴趣，交流时会深入查问具体如何来港发展，亦欣赏香港外联内通的优势。今年9月得奖者将考察香港及其他大湾区城市，探索创科生态、行业支援及创业机遇。

参赛者香港方案创意 技术并备

随团的香港科技园公司院校合作及创业高级经理黎佩珊表示，赛事汇聚欧洲创科人才，带来崭新视角与富创意的初创项目。她指这些创意与热诚恰好与本地人才的灵活性和执行力互补。

港深创新及科技园有限公司生态系统发展（创业发展）高级经理邱悦韵则对各参赛者的热情和积极深表欣赏，她指不少参赛者在赛后都主动与她联络，查询区内的资金资源及支援，部分更已落实稍后来港考察。她将持续分享园区资讯及安排后续活动，协助人才落户香港。

香港数码港管理有限公司署理创业家总监陈俊匡亦表示，参赛队伍能在限定时间内清晰锁定问题及提出解决方案，令人惊喜且深具潜力。香港金融科技协会数字银行及支付委员会联合主席兼Unlimit亚太区主管冯美珊则指参赛者具前瞻性的创新思维及执行力，若来港发展将为本地创科生态带来正面效益。