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涉年初沙田醉驾酿一伤 大律师关百安被控危驾致重伤等2罪 准保释至8月待转介区院

社会
更新时间：10:15 2026-07-10 HKT
发布时间：10:15 2026-07-10 HKT

大律师关百安涉于今年1月，在沙田红梅谷路危险驾驶导致一人受伤，以及醉酒驾驶。他被控醉驾及危驾致他人身体受严重伤害2罪，今于沙田裁判法院首次提堂。被告暂时毋须答辩，控方指本案属区域法院案件，申请押后至8月27日以准备转介文件。裁判官黄国辉批准申请，另准关百安以5000元保释，须居于报称地址、更改住址前24小时通知警署，以及不得直接或间接接触控方证人。

45岁被告关百安（KUAN, BAK ON FRANCO），被控各一项危险驾驶引致他人身体受严重伤害罪，及在呼气中的酒精浓度超过订明限度的情况下驾驶汽车罪。关百安被控于2026年1月11日，在香港新界沙田红梅谷路近灯柱EB1327在道路上，危险驾驶一辆私家车，引致杜景斌身体受严重伤害；以及同日同地驾驶上述私家车，在呼气中的酒精比例是100毫升呼气中有47微克酒精，超过100毫升呼气中有22微克酒精的订明限度。

关百安（Franco Kuan）是香港执业大律师，曾任律政司高级检控官。他在2024年因担任腾讯内地职场真人骚《令人心动的offer》第六季（香港律政季）的带教大律师而广受公众熟知。

案件编号：STCC2518/2026
法庭记者：雷璟怡

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