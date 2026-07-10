白石角站｜发展局：新车站选址可发挥最大效益 不会影响未来十年公屋建屋计划

政府日前公布港铁东铁线白石角站方案，决定以「先建站、后建楼」模式推展白石角车站发展项目，选址位于科学园与教大运动中心用地的中间位置，并维持2033年或之前落成启用的目标。发展局常任秘书长（规划及地政）何珮玲表示，新车站选址位于科学园与白石角住宅群中间，可以发挥最大效益并兼顾铁路安全。

何珮玲今（10 日）在电台节目澄清，坊间一直误会以为会在教大白石角运动场建站，其实政府并无这个倾向。她指，经综合技术及不同可能性考量后，政府决定将车站设于科学园与现有白石角住宅群中间位置，好处是位置适中，能最大程度服务科学园员工、区内现有居民，以及未来新发展项目的住户，可发挥最大效益。

经考量维持中低密度私楼发展最为合适

其次考虑技术方面，经路政署与港铁技术评估后发现，该运动场地段的铁路轨道较为弯曲，若在该处建站，列车与月台之间的距离会较阔，对乘客构成不便甚至危险。为配合该区发展，现时的教大白石角运动场将重置至大埔汀角路近教大本部，从而释放约6公顷土地。对于该幅土地的用途，何珮玲明确表示将全数用于发展私人住宅（私楼）。她解释，由于公营房屋需要依赖大量社区与基层生活配套，而白石角区的食水、排水等基础设施仍需提升，加上周遭均为中低密度私楼，因此将该地皮维持中低密度私楼发展最为合适。她强调，即使该地段不兴建公屋，亦绝对不会影响政府未来十年的公营房屋建屋 计划，因为当局已为建屋计划觅得足够土地。

是次建站工程将透过「物业发展权」模式融资。何珮玲透露，除了白石角教大用地外，项目亦涵盖一幅位于马鞍山的土地。她指出，由于白石角区内缺乏大型政府用地，为确保项目具备足够财务可行性，故将目光投向边缘地区。该幅马鞍山用地邻近居屋，容许作较高密度发展，结合白石角的中低密度私楼项目，初步估算所得利润足以覆盖建站成本，相信港铁不会蚀本。政府将于2028年前与港铁签订协议，落实建站时间表。

引入「组装合成」法冀2033年前竣工

白石角站的建造工程面临严峻挑战。何珮玲指出，由于东铁线正全线营运中，工程人员每日只能利用凌晨约两小时的空档施工；加上工地被吐鲁港公路及中大设施夹击，空间极度狭窄，大幅推高了施工难度及成本。为确保能在5至6年内如期完成，路政署同事会与港铁公司再商讨，是否有空间可以于2033年前竣工，当局正与港铁商讨，计划大量采用「组装合成」建筑法（MiC），在其他地盘预先制成组件再运往现场组装，以缩减现场施工时间。

乘车时间增分半钟 无碍东铁总体容量

对于新增车站会否令东铁线超出容量负荷，何珮玲引述港铁初步估算至2036年，每日新增约7000人次，实际新增客量不多，白石角站主要改变了现有居民及科学园员工以往需到大学站转乘的方便度。即使加开一站，由金钟至罗湖的整体行车时间只会增加约一分半钟，东铁线现有容量足以应付。港铁在下一阶段会作详细设计，会再覆核客流数据，检视是否有需要增加列车。

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