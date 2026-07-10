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居屋2025｜涉启阳苑、裕丰苑、朗风苑等屋苑 即睇首10个号码

社会
更新时间：10:07 2026-07-10 HKT
发布时间：10:07 2026-07-10 HKT

香港房屋委员会今日(10日)上午10时举行「居屋2025」、「绿置居2025」及「白居二2025」搅珠仪式，由房委会资助房屋小组委员会主席张仁良主持。

居屋2025搅珠的结果首10个号码为06、28、63、29、81、16、22、60、18、89。

三个计划的截止申请计划为5月20日，累计收到约105,000份申请（包括网上及纸本）。其中，超过六成半申请者透过今期新增的精简安排，一次过申请两项计划。在居屋方面，房委会共接获约99,000份申请。以推售近7,000个新单位计算，暂录得超额申请约13倍

居屋2025涉5个屋苑，分别是影辉苑、启阳苑、汇熙苑、裕丰苑及朗风苑，最平7.5万可以做业主，当中有约四分之一为大单位，其中大单位面积约443平方呎至约560平方呎，当中启德启阳苑交通最方便，一分钟可直达宋皇台站，楼王单位市价七折卖480万元，呎价近一万元。

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