狗只入食肆︱M+禁狗只内进 博物馆餐厅放弃牌照 食环署：尊重物业持份者决定

容许狗只进入获准食肆新措施今日（9日）起实施，首批涉及约900间食肆。不过，有位于M+、早前获批的食肆却疑因博物馆场地使用业权问题，不允许狗只内进，狗主无法携狗入内用餐。该餐厅最终决定放弃已获批出的准许，食环署回复查询表示，署方需尊重物业持份者的决定。如申请递交或获批准后发现食肆所处的地方不容许狗只进入，食环署将撤销相关批准。署方为协助业界了解相关要求，已为食肆举办多场解说会。

食肆经营者应先与物业持份者澄清或协商

食环署指，为让措施实施更顺畅稳妥，相关申请程序一开始已作出配套设计，要求食肆营运者在递交申请前，须先确认其食肆所处的地方容许狗只进入。这是因为各场地的使用规则（包括是否容许狗只进入）可能涉及业权、地契及大厦公契的相关规定，食肆经营者应先与物业持份者澄清或协商，以释除疑虑。申请人亦不可以提供虚假资料，以免承担法律责任。

相关新闻：

狗只入食肆︱谢展寰：最快半年后接受下阶段约千个名额申请 倘接受程度高或全面放宽限制

狗只入食肆｜预留室内空间作「毛孩专区」 餐厅负责人：视乎实际情况再检讨安排

狗只入食肆｜市民反应两极 有人嫌「污糟邋遢」 宁帮衬其他餐厅 支持者：宠物共融是社会进步体现

狗只入食肆｜中签连锁店、茶餐厅未准备好？业界：或忧流失客人 食环派专员讲解要求

署方表示，如确认食肆所处的范围容许狗只进入，食环署会向申请人发出准许。食环署亦会与食肆经营者与物业持份者保持沟通并提供适切协助。政府推出容许狗只进入获准食肆的新措施，旨在回应市民需要，为餐饮业界开拓新商机，并推广人宠共融。除火锅店和烤肉店及面积20平方米以下的食肆外，所有持有正式牌照的食肆均可提出申请。