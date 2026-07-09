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第三届香港时装荟启动礼举行 罗淑佩 : 非常期待时装荟8大旗舰节目

社会
更新时间：21:55 2026-07-09 HKT
发布时间：21:55 2026-07-09 HKT

由政府主办，文化体育及旅游局辖下文创产业发展处牵头和资助的第三届香港时装荟，今日（9日）在香港艺术馆举行启动礼。文体旅局局长罗淑佩及一众节目主办单位代表出席主礼。

罗淑佩致辞时宣布，本届香港时装荟将于9月1日至14日载誉归来，主题为「Rhythm of the Heart」，汇集由6个行业机构举办的8项旗舰节目，并首度与香港贸发局主办的年度时装盛事CENTRESTAGE结合，以产生更强的协同效应。她表示，政府将继续与业界并肩同行，推动香港时装业在国际舞台上绽放光芒。

罗淑佩晚上于社交平台发文，指今日十分开心见到很多年轻的香港设计师，虽然每位只展示一两件作品，却已经足以让她留下深刻印象，并初步了解他们的设计风格和意念。她直言非常期待在9月1日至14日香港时装荟的8大节目和Wear’s Hong Kong pop-up stores ，再仔细欣赏他们的作品！

今届香港时装荟由文创处牵头，联同香港贸发局、香港设计中心、制衣业训练局、香港时装设计师协会、香港时装协会及香港知专设计学院精心策划，活动内容丰富多样，涵盖高级订制、跨地域男装、牛仔文化及可持续设计等领域。为期两星期的时装荟将让香港化身为中西时尚文化荟萃与创意交流的璀璨舞台，不仅展示香港及国际新进时装设计师的创意力量，更将香港的澎湃活力传递予广大市民和海内外时尚潮流爱好者。

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