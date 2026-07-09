新界西堆填区少量垃圾渗滤液流入大水坑 环保署 : 作业面下方一条地下水道淤塞所致

新界西堆填区昨日（8日）发生怀疑渗漏垃圾渗滤液事件，环境保护署发言人今日（9日）公布事件跟进工作，指堆填区承办商昨晚确认渗漏源头，并即时展开源头堵截、修复及通宵监察工作。经紧急堵截后，渗滤液经雨水排水口流入大水坑的情况已于昨晚停止，雨水排水口及附近水体状况亦未见异常。受今日清晨的大雨影响，源头位置曾出现少量渗滤液渗出，属施工期间的短暂情况。承办商随即加强抽排及堵截措施，渗滤液未有流入下游雨水排水口或大水坑，情况持续受控。

事件起因为堆填区作业面下方一条渗滤液地下水道淤塞

经现场调查，相信事件起因为堆填区作业面下方一条渗滤液地下水道因淤塞，加上昨日下午的持续大雨，导致渗滤液随雨水流入沿堆填区道路旁的雨水渠，继而流入大水坑。承办商已于今早完成源头修复工作，包括堵塞渗漏位置及持续抽走残余渗滤液；同时展开进一步的预防及清理措施，包括清除排水渠内的积水，并于大水坑加设额外防浊幕，以加强堵截。承办商会继续全面清理涉事的雨水排水口，以清走任何在排水口内壁残留的渗滤液痕迹。

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环保署在早上的调查中亦进一步确认现场再无新的渗漏，槽车仍留守现场戒备。根据现场观察及防浊幕截流情况，环保署评估昨日流入大水坑的渗滤液属少量。鉴于现正为雨季，环保署已责成承办商加强渗滤液地下水道及排水系统的巡查及维护工作，以减低强降雨期间发生类似情况的风险。

大水坑及后海湾水质未见显著变化 现场未发现鱼类死亡

此外，环保署今日继续在大水坑及后海湾采集水样，以监测水质变化。初步分析显示，水样的酸碱值及溶解氧均属正常范围，水质暂未见显著变化。现场亦未发现鱼类死亡，亦未对周边生态造成明显影响。环保署会继续密切监察大水坑及后海湾的水质情况。