白石角站｜港铁 : 正推进项目详细规划及设计方案 会与政府紧密合作

港铁公司欢迎政府今日（9日）公布，行政长官会同行政会议已批准邀请港铁为东铁线白石角站项目展开详细的规划及设计，目标是不迟于2033年完成车站工程。港铁公司行政总裁杨美珍表示，港铁正推进项目的详细规划及设计方案，致力为社区提供更便捷的交通，并支持香港创新科技的发展。

致力平衡营运服务和工程进度 透过严谨规划应对项目建造复杂性

东铁线贯通连系过境口岸、新界、九龙与香港岛，是市民通勤及日常出行的重要集体运输骨干；拟建的白石角站，位于营运中的东铁线大埔墟站与大学站之间。港铁会致力平衡营运服务和工程进度，在项目的各个阶段透过严谨规划，以应对项目规划及建造的复杂性。除了白石角站外，项目亦包括重置香港教育大学运动中心，而车站邻近白石角住宅区及科学园，计划会设置行人通道，以及在吐露港公路上方兴建一条连接车站与创新路的高架行人天桥，以提升区内畅达性。

港铁公司行政总裁杨美珍表示，港铁多年来致力提供优质的铁路服务，推动城市前行。公司一直持续推展新铁路项目，以配合政府的整体城市规划。港铁公司将继续秉持「铁路加社区」的理念，积极展开白石角站的规划及设计，并会与政府紧密合作。

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