工联会全港设21个外送员驿站 提供饮水充电冷气 天后站有电单车泊位

工联会宣布将于7月18日起启用21个「外送员爱心驿站」，为前线外送员提供饮水、充电及避暑支援，其中天后站特设22个电单车泊车位。工联会会长吴秋北指出，政府正推进针对平台工作者的工伤补偿立法，未来重中之重是厘清意外责任，并呼吁平台在恶劣天气下优化演算法以保安全。

21个驿站遍布全港 天后站设电单车泊位

工联会会长吴秋北表示，为支援前线外送员，工联会将由7月18日起，在全港同步启用21个「外送员爱心驿站」，提供冷热水补给、手机充电，并配备冷气和舒适座椅，作为前线员工的避暑设施。

其中，天后站除了提供电脑和书刊外，更特别设有22个电单车泊车位，开放时间为星期一至五上午10时至下午6时，方便外送员于非繁忙时段歇息。至于其余20个驿站，则会利用工联会的地区服务处、进修中心及属会空间设立。受空间限制，该些驿站未能提供泊车位，但会陆续投入服务以提供基本支援。

驿站采弹性管理 接待其他前线工友

对于驿站会否设有使用指引或时间限制，吴秋北表示，驿站将设置简单的登记程序。有鉴于外送员的工作模式多样，管理上会弹性处理，启用初期不会设立严格限制。

吴秋北续指，若遇上占用座位等争议，将以指引呼吁使用者保持公德心、互相体谅并遵守秩序；若发现有工友在驿站内入睡，职员会主动送上关怀并了解其身体状况。此外，驿站亦会弹性接待有急切需要的清洁工、保安员等其他前线基层员工。

倡年底立法保障工伤 呼吁优化演算法

就外送员权益保障，吴秋北呼吁政府及社会各界多加关注「新就业形态」，并建议部分空置地方，如商场、食肆、物业管理处、康文署辖下公园休憩地方等，可腾出空间与驿站合作，亦欢迎拥有空置空间的企业共同参与。

吴秋北指出，目前最棘手的核心问题在于劳资关系的判定。当外送员遭遇工伤或意外时，赔偿责任应由谁承担，在法律与社会层面上一直存在极大争议。外送平台普遍主张自身仅扮演「平台」角色而非雇主，甚至认为下单的客户才是实际上的雇主。然而，吴秋北认为外送员必须依赖平台系统才能接单作业，因此平台显然需要承担相应责任，强调工伤赔偿机制的建立以及意外责任的厘清，将是未来立法过程的重中之重。

工联会劳工界立法会议员李广宇指出，从外送员开始接单、进行送递，直至完整送达并完成整张订单为止，整个过程的安全性与权益均极为重要，必须纳入法例保障范围。

吴秋北特别促请政府及社会高度关注外送平台的「演算法」机制，要求平台在极端或突发恶劣天气下展现弹性，如放宽限制送递时间或弹性处理送达要求，以保障前线外送员的安全。他强调，在特殊天气情况下不应沿用平日的演算法，否则做法并不合理。