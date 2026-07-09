狗只入食肆︱狗主超开心：终可与「亲人」舒服地用膳 已自备纸巾随时准备为爱犬清理排泄物

容许狗只进入食肆措施今日（9日）起生效。西九文化区不少食肆已准备好迎接狗主带同狗只进内进。《星岛》记者到访其中一间获批餐厅，现场已有几位客人携狗用餐，访问期间，犬只虽偶有吠声，但基本表现平静。

狗主胡生：能和「亲人」外出用膳非常高兴

胡先生携同两只狗前来，表示以往一直未有机会带狗进入室内食肆，现在终于可以与爱犬一同在室内舒适地用餐，感到十分开心，形容狗狗就像自己的亲人，能和亲人外出用膳非常高兴。

被问及有否需要由餐厅提供清洁用品，胡先生强调，大部分狗主都非常自律，自己与爱犬出街时必定自备水、纸巾等，随时准备为狗只清理排泄物，相信不构成问题。至于会否担心爱宠与其他狗只发生冲突，胡先生则指，即使不进入餐厅，在公众地方放狗时亦会遇上其他狗只，若对方有攻击性就不会靠近，而个性温纯的狗则自然能够共融。

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狗主Cindy冀加强教育 培养人与动物共融意识

另一狗主Cindy则带同边境牧羊犬前来用膳，她希望未来能有更多宠物友善设备，例如狗公园等。她又期望有更多宣传教育，除狗只外，亦希望社会包容流浪动物和野猪等。她认为，若能从教育小朋友人和动物共融的意识开始，城市会越来越好。目前每间宠物友善餐厅的具体规定不一，她表示前往宠物友善餐厅前会预先了解规矩，确保进入餐厅时不会发生任何问题。

酒吧负责人: 三成客人带狗只前来 冀生意可提升两至三成

酒吧「留白Livehouse」东主麦先生接受访问时表示，首日运作情况大致稳定，餐厅会继续观察，其后再因应食环署指引及顾客意见优化安排。餐厅已将大约三分之一的用餐区域划分为「狗只餐饮区」，其余则为「非狗只餐饮区」，让喜欢和不喜欢狗只的顾客都可安心用膳；同时亦已作多项安排，包括安装多个固定狗绳的扣子，在入口当眼处张贴指引，狗主入场前介绍店舖规定等。

就他所观察，餐厅大概有三成的客人携带狗只前来，期望最后生意可提升两至三成。同时，店会售卖一些预先包装的狗只零食，满足狗的需要。

至于新措施会否增加工作量，麦先生坦言「一定会增加」，因餐厅需同时照顾不同狗主及宠物。他强调，卫生在餐饮业至关重要，故措施实行初期会尽量安排同事参与训练。目前餐厅已为前线员工提供额外培训，确保他们清楚条例细节，亦制定了应对突发情况的流程指引，当出现异常状况时，员工可按部就班处理。他续指，餐厅职员会在狗主进入前观察狗只情绪是否稳定，因室内环境有食物气味及其他狗只，容易令宠物兴奋。狗只入座后，餐厅会提供尿垫，并严格规定狗只不可坐上椅子或桌面，确保食物安全。

咖啡厅主理人 : 开店就是希望将咖啡、宠物和人带到一起

咖啡厅「Black Sugar Coffee & Lifestyle」主理人William接受访问时表示，自己和太太当初开店就是希望将咖啡、宠物和人带到一起，形容本次推行政策是梦想实现，十分兴奋。

William透露，品牌旗下有两间分店成功获批牌照，今日视察过另一家获批牌照的分店，都有一些客人携狗前来，从上午至中午大概有5、6台客人。他补充，店方会注意控制数量，不让店内同时有太多狗只，今日上午最多同时有两台客人携狗用餐。

他透露，餐厅是在得知成功中签可获批牌照后开始准备的，过程不算复杂，除了添置固定狗绳的钩子和空气清新机等硬件配套外，最主要就是做员工培训，例如告诉员工接触完宠物后要彻底清洁双手，店内有多于一台携狗客人时亦要注意双方狗只是否会有争执等等，确保服务质素。

就他所观察，咖啡厅业界大致欢迎新措施，「毕竟我们的客群大多都是希望来放松休息的，环境比较适合。」他指这次申请牌照主要是希望方便养狗人士，生意方面固然希望有所提升，但并非主要目的。

记者：周育莹

摄影：何家豪