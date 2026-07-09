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希愈生殖医学中心胚胎活检组织样本错配 母企新风天域集团致歉 内部调查成因

社会
更新时间：19:09 2026-07-09 HKT
发布时间：19:09 2026-07-09 HKT

希愈生殖医学中心发生胚胎细胞活检样本错配事件，其母企新风天域集团今日（9日）发表声明向公众致歉，强调非常重视今次事件，并澄清已确保胚胎本身没有出现错配。目前人类生殖科技管理局、卫生署及警方三个部门已经介入调查。

仅维持精子、卵子及胚胎储存运作

在日常营运及客户安排方面，中心表示会严格遵照政府要求，除维持精子、卵子及胚胎储存这三项服务外，其余有关生殖医学的服务已经全部停止。中心承诺会尽力提供适切措施，为受影响的客户提供全面的支援及服务。

配合三部门调查 成立内部调查组检视流程

声明指出，集团与中心会全力配合人类生殖科技管理局、卫生署及警方的调查工作，并会提交一切所需资料。集团表示，基于警方及相关政府部门已经介入，现阶段未能进一步对外回应事件详情，期望公众能够谅解。

此外，新风天域集团亦已成立内部调查组，正进行全面内部检讨，以全面检视事件的成因、管理系统及工作流程，并将提出相关改善措施，稍后会向政府提交报告。集团于声明末段重申，高度重视医疗安全，并会继续以患者为中心，致力提供优质医疗服务，并就今次事件再次向公众致歉。

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