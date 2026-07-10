每日杂志｜保护遗弃动物 助养猫狗做「契爷契妈」 提供稳定医疗资源 可再过渡成领养人

近日，有市民在社交平台分享助养流浪动物的照片及故事，意外吸引不少网民关注，甚至主动加入助养行列。「助养」同样能建立一段真实的情感联系——有人凭借耐心与陪伴，与助养动物由陌生变得亲密，终由「助养人」变成「领养人」；有患病流浪动物因助养获得稳定医疗资源。有动物组织希望，透过助养让未能亲自饲养宠物的人有机会参与照顾，并增加动物被领养的机会。有学者认为，在居住空间有限、生活节奏急速的香港，助养为市民提供参与动物福利的另一种方式，更有助推动公众认识弃养及动物权益等议题。

随着弃养动物数量增多，不少动物组织面对营运压力。

一只三花猫慢悠悠走过，旁边笼子里突然伸出一只毛茸茸的肉掌，轻轻按在牠的脸上……逗趣一幕被拍下后，迅速俘获不少网友的心。帖文下方涌现大量留言，不少人分享助养经历。有人表示已助养4只猫狗，每次收到照片和近况更新都充满期待；有人分享探访时助养的猫只十分亲人，更有网民看过帖文后随即响应加入，留言称「即刻成为了助养者」。

本港不少动物组织设有助养计划，市民只需每月定额捐款，就能成为流浪动物的「契爷」或「契妈」，资助饲料、医疗及日常照顾等开支。

保护遗弃动物协会推行助养计划已逾20年，创办人陈淑娟表示，基于「不杀不弃」的宗旨，所有救助动物除非获领养，否则会照顾至终老。她透露，现时协会约有200只动物开放助养，每年参与人数约1000人。助养人每4个月会收到动物的相片、影片及近况，如动物因病住院，协会亦会主动交代治疗进度；助养人更可预约探访动物，并获邀参与动物的生日会。

保护遗弃动物协会创办人陈淑娟说，助养人每4个月会收到动物的更新近况。 受访者提供

陈淑娟表示，协会现时约有200只动物开放予公众助养。 受访者提供

香港群猫会也表示，该会全靠外间捐款营运，受伤或患病猫只的医疗费用及起居饮食均有成本，因此推出助养计划给善心人每月捐款助养。

治疗开支大 部分难觅领养家庭

香港拯救猫狗协会则于10年前推出助养计划。职员Shelby说，部分猫狗不亲近人、难与其他动物相处，或需持续覆诊并承担较高医疗开支，较难觅得领养家庭，只能长期留舍，需靠助养计划提供持续支援。现时该会照顾逾200只猫狗，其中约120只纳入助养计划，每月助养人数约350至400人。

香港拯救猫狗协会职员Shelby称，助养捐款主要用作支付动物的医疗及日常开支。 受访者提供

Shelby表示，部分助养人虽有领养动物的意愿，惟受限于居住环境或家庭因素，如住所禁止养狗，或家中已饲养数只宠物，因此改以助养方式支持。

Shelby提到，部分动物因需持续覆诊及承担较高医疗费，较难觅得领养家庭。 受访者提供

除了提供经济支援，助养更能让人宠建立情感连结。陈淑娟忆述，曾有助养人首次探访时，狗只因害怕而躲在椅子下。她说，协会其后向助养人解释狗只背后的故事，随着对方持续探访，狗只逐渐愿意主动接触，「能看到他们的关系变得很亲密。」

她指，近年协会照顾不少中老年动物，部分助养人相处后认为年迈动物更适合自己的生活节奏，愿意陪伴牠们走完生命最后一段路，「也是一件有意义的事。」

香港群猫会亦分享，数年前曾有猫只遭人蓄意淋上腐蚀性液体，导致背部严重受伤，由于医疗费用惊人，求助人无力负担，该会于社交平台发文后获回响，大批网民参与助养及捐款，令猫只得以接受适切治疗及后续照顾。猫只虽留下永久伤痕及容易有皮肤问题，但幸运地寻获合适家庭领养，亦有助养人参与计划1个月后，便申请领养其助养的猫只。

弃养数量近年有回升趋势

本港弃养动物数量近年有回升趋势。根据立法会《数据透视》，疫情期间不少市民因居家时间增加而饲养「疫情宠物」，惟至2023及2024年弃养个案回升，领养率则下跌。文件亦指出，渔护署接收的猫狗许多存在健康问题，加上数量日益增加，需要人道处理的猫狗总数，由2022年的334只，增至2024年的581只。

面对日益庞大的长期照顾开支，助养亦逐渐成为不少动物组织的收入来源之一。陈淑娟表示，助养收入目前占协会整体收入约60%至70%，让协会可较有预算地安排人手、购买饲料及支付医疗费，不必每月忧虑资金不足。

香港群猫会亦形容，助养计划是重要的长期现金流，占全年捐款收入超过一半，主要用于租金、粮砂及医疗费。她坦言，助养并无契约绑定，义工需付出心力和时间制作电子卡，冀维系沟通，「令助养人知道付出的一分一毫均用在猫猫身上。」

Shelby指，该会透过筹款、教育活动及提供义工培训等不同渠道增加收入，加上助养计划的捐款，能确保基本收益，「但（动物）一病要看医生就很难支撑」。她表示，该会计划与资讯科技公司合作，提升网站功能，希望建立更全面及自动化的助养平台。

香港大学社会工作及社会行政学系副教授黄蔚澄表示，助养为市民提供参与动物福利的方式。 受访者提供

分享近况或探访助建情感连结

香港大学社会工作及社会行政学系副教授兼临床心理学家黄蔚澄认为，持续向助养人分享动物近况并安排探访，能有助建立情感连结，增加助养动力。他指出，不少动物组织面对财政困难，若有助养支持，相信能将更多时间投放于照顾动物。

他亦提到，近年有动物组织涉负面事件，影响公众信任及捐款意欲。他建议，动物组织可考虑与人工智能（AI）或科技公司合作，建立具可信度的大型助养平台，确保捐款用于动物，毋需每个动物组织各自寻找助养者。

至于助养会否削弱领养意欲，他认为部分年老、患病或伤残动物本已难找到主人，市民选择助养，对动物组织而言「有好过没有」。他相信，真正关心动物且具备条件的人士，仍会认真考虑领养。

对助养者身心具正面影响

助养不仅能稳定支援流浪动物，对助养者本身亦具正面心理影响。

黄蔚澄引述研究指，饲养伴侣动物有助建立生活规律、增加社交及获得陪伴感，有助改善身心健康，然而本港生活节奏急速，不少照顾工作由外佣分担，相关心理效益未必如海外研究般明显。

黄蔚澄指出，饲养动物能为生活建立固定规律，动物亦能提供陪伴及被爱的感觉。

他提到，相比之下，助养毋须承担日常照顾，但定期捐款支持动物的生活及医疗开支，同样能感受到正在为一个生命付出。他以助养儿童为例，指助养人即使1年只收到1封回信，仍会感到欣慰，「会觉得自己对世界有点贡献。」

不过，单靠助养并不足以长远提升社会对动物权益的关注。他分享，日前到中学讲解，发现大部分学生认识不深，但听毕均表现出浓厚兴趣。有学生表示，若非曾到狗场担任义工，从不知道本港存在大量弃养个案，亦有学生首次得知繁殖场狗只在失去繁殖能力后或遭遗弃。

他建议，可从学校教育开始，中小学阶段让学生接触人与动物关系、动物权益等议题，通过亲身接触才能更理解动物处境，培养对有关议题的关注。

记者：潘明卉