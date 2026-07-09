狗只入食肆︱谢展寰：最快半年后接受下阶段约千个名额申请 倘接受程度高或全面放宽限制

首批约900间获准食肆今日（9日）起可容许顾客携带狗只进入。环境及生态局局长谢展寰今午到西九文化区了解首日推行情况，他表示，预计最快半年后接受下阶段申请，料再批出多1000个牌照名额。他又指，若社会接受程度高、运作顺利，长远或取消名额限制，全面放宽。

最快半年后接受下阶段申请 增1000个名额

部分食肆受地契条款限制，不容许狗只进入，却在获批牌照后才被取消资格。谢展寰强调责任在申请者一方，指政府要求申请人在申请牌照前确认场所容许狗只进入，若事后发现不符资格，政府便无法发出牌照。至于为何在批出牌照后才收回，他表示个别情况有待食环署同事进一步了解。

食环署安排专队逐一探访中签食肆

有获批餐厅称仍未准备好，拒绝狗只内进，谢展寰解释，不同食肆准备所需时间有异，部分餐厅在中签后才开始筹备，需时较长，可以理解。他指食环署已安排专队逐一探访中签食肆，提供指引并讲解法例要求，亦会就营运困难给予建议。

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食环署长袁旭健：适应期内会「先劝喻后执法」

谢展寰今午到西九文化区的食肆了解新措施实施首日情况，形容视察的餐厅「做足准备」，指狗主顾客都积极配合，场面气氛融洽。他表示，政府会以「小步走」方式推进人宠共融文化，并会密切留意首阶段运作情况，与业界保持沟通，按需要优化安排。

食环署署长袁旭健表示，新措施实施初期设一个月适应期，期间若食肆有违规行为，会「先劝喻，后执法」，尽量不会即时检控。他指署方已成立约90人的专队，每日到访已获批食肆了解运作情况并提供指引及协助，让业界尽快适应新规。

被问及若狗只在餐厅内不停吠叫如何处理，袁旭健指，食环署指引已清晰列明，若出现狗只扑向他人或狂吠等情况，餐厅负责人可劝喻顾客带同狗只离开。他认为极端噪音属罕见情况，若噪音滋扰至餐厅以外的地方，则会按一般噪音处理程序跟进。

立法会食物安全及环境衞生事务委员会主席陈凯欣表示，乐见在场的其他客人认同餐厅有安排足够空间，看到狗只亦觉可爱，表示日后会多多前来。她指除了食肆之外，未来亦希望在交通网络等范畴推行相关措施，希望能成功平衡各界声音，成功建设人宠共融的城市。

食物安全及环境衞生事务委员会副主席杨永杰坦言自己怕狗，今日前来便希望了解餐厅对怕狗人士的安排如何。他认为今日状况良好，餐厅内设有不同区域，抗拒狗的客人可坐在非人宠共融区。他强调，怕狗人士在措施实行后依旧有选择，不必担心失去选择空间。他指出，现场看到餐厅有售卖本地制作的包装宠物零食，希望未来有更多食肆成为宠物友善餐厅，相关产品也可带动人宠共融经济向前发展。

记者：周育莹

摄影：何家豪