白石角站｜陈克勤：新站助连接科学园与北部都会区 具战略关键作用

港铁东铁线白石角站筹划多年，今日（9日）终迎来关键进展，政府批出位于白石角用地（现时主要为教大运动中心用地）和位于邻区马鞍山大水坑用地，以物业发展权模式批予港铁作私人住宅发展，为整个项目融资。民建联主席、立法会新界东北议员陈克勤表示，该车站具有重要的战略意义，同时亦能切实解决区内问题。现时科学园与未来的新田科技城及北部都会区之间缺乏铁路连接，主要依赖巴士服务。若日后两个科技园区需要联动发展，兴建铁路连接至关重要，白石角站在此发挥了关键的战略作用。

增设白石角站具有实际需要

陈克勤表示，目前白石角居住人口约两万多，工作人口相若，但未来工作人口预计将增至五万人，指一个五万人的社区，若仅靠巴士、小巴或私家车出行，并非理想方案，因此增设白石角站具有实际需要。

政府批出物业发展权模式较合理 可免用公帑

在融资方面，陈克勤指无论是单纯依靠港铁乘客分担成本，或是由库房直接拨款，均未必合适。他认为，政府提出的物业发展模式较为合理，既能避免动用公帑，亦能有效控制财政风险，日后若工程超支，相关开支将由港铁自行承担，因此无论从战略、居民出行还是财政控制的角度来看，以新方法推展白石角站项目均是合适之举。

陈克勤表示，原先位于教大运动场的选址较为偏僻，靠近大埔方向，且周边住宅数目不多。新的选址则南移至靠近中文大学罗桂祥综合生物医学大楼附近、白石角屋苑「嘉熙」的对面，位于整个白石角区域的中心位置。居民或工作者日后只需经由新建的行人天桥，步行约三至五分钟即可到达新车站。

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须增设全新公共交通交汇处 兼提供生活配套设施

不过，陈克勤亦承认新车站无法覆盖整个白石角，部分较偏远的科学园大楼仍需要依靠小巴接驳。因此，他认为除了新车站，一个全新的公共交通交汇处亦是必须。同时，当区居民亦希望借此机会增设街市、社福设施等日常生活配套，相关诉求已直接向政府反映，相信在规划中能够包含这些社区设施。

问及如何确保施工期间不影响东铁线日常运作及安全，陈克勤称了解工程存在一定难度，因为东铁线每日运作，每晚仅有约两小时的非行车时间进行维修保养。虽然在兴建车站时面对挑战，但他认为是可以克服，例如可采用组装合成建筑法（MiC）等新技术和建筑标准，相关方法已在其他铁路项目中应用。若能善用这些技术，相信可以按政府目标在2033年或之前落成。

记者：黄子龙