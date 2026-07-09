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DSE放榜2026︱岭大推弹性收生 核心科失准仍有机会 首设精英班全额学费资助

社会
更新时间：18:24 2026-07-09 HKT
发布时间：18:24 2026-07-09 HKT

香港中学文凭试（DSE）下周放榜，各院校纷纷出招吸纳优秀学生。其中，岭南大学宣布于2026/27学年推出多项全新升学支援措施，包括首设以诺贝尔物理学奖得主丁肇中教授命名的「丁肇中精英班」，并推出「弹性收生安排」，让部分整体成绩优秀、但个别核心科目表现稍逊的考生，仍有机会获大学考虑取录。

精英班须5科25分以上

岭大表示，新设的「丁肇中精英班」旨在培育具国际视野及科研潜力的未来领袖，凡于DSE最佳五科考获25分或以上的应届考生，均有机会获邀加入。入选学生除可获四年全额学费奖学金及四年住宿资助外，更可保证获分配宿位，并享有由顶尖学者亲自指导、参与前沿科研项目，以及与诺贝尔奖得主等国际知名学者交流的机会。

中学文凭试下周放榜，各院校纷纷出招吸纳学生。资料图片
中学文凭试下周放榜，各院校纷纷出招吸纳学生。资料图片

核心科失心仍有机会

至于「弹性收生安排」，岭大指，若考生将岭大课程列为联招（JUPAS）Band A选择，即使中文或数学其中一科较一般入学要求低一个级别，但整体成绩优异，校方仍会作个别综合评估，按学生整体表现择优录取，希望避免学生因单一科目失准而错失升学机会。

为协助考生于放榜前部署改选策略，岭大将于7月13日至14日下午举办网上升学咨询会，由入学组人员即场解答有关联招改选、计分方法及收生要求等问题，供考生及家长参与。

 

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