双胞胎早产大B女出生翌日亡 母称放弃抢救时不知涉医疗事故

双胞胎女婴于2023年在威尔斯亲王医院出生，「大B」因心脏问题被送往深切治疗部，医生随后问双亲是否决定为「大B」进行激烈心外压抢救，双亲得知此举会对「大B」造成痛苦后决定放弃抢救，结果「大B」出生翌日死亡。死因庭召开研讯，「大B」母亲供称，院方在「大B」死亡后表示，急救时仪器的输注管活栓没有开启约30分钟，令强心药未有注射到「大B」体内。双亲质疑院方未有一早提及事故，令家属在未知情的情况下，作出放弃抢救的决定。审讯明续。

双生胎儿体型差距大「大B」有肺动脉心瓣狭窄问题

案件由死因裁判官周至伟主理，医管局列利害关系方，由5名陪审团审理。死者余沛霏于出生后翌日离世。死者于2023年6月12日上午11时半在威尔斯亲王医院出生，出生后须留医新生儿深切治疗部，期间院方为死者进行急救治疗，最后双亲决定放弃抢救。死者的孖生妹妹「细B」则情况稳定。

死者余沛霏的母亲罗嘉倩供称，怀孕5周时得悉是双胞胎，当时「大B」正常生长，「细B」则体型较小，惟仍在可接受范围。在2023年3月下旬，由于两个胎儿的体型差距太大，故罗被转介至伊利沙伯医院的母胎中心检查。经检查发现，由于胎盘出现问题，导致「细B」有选择性宫内生长受限，罗有机会要放弃体型较小的胎儿。直至4月底，罗再被转介至威尔斯亲王医院，经超声波检查发现「大B」有肺动脉心瓣狭窄，但可能会在孕后期自然康复，「细B」则一切正常。同年6月7日，罗因两个胎儿的体型差距太大而须留院观察。

未知出现严重医疗事故下决定放弃抢救

罗忆述，留院5日后（12日）是怀孕的27周左右，当时接获院方通知指「细B」的心跳较差，须要进行紧急剖腹。随后「大B」及「细B」在同日上午11时半出生，均被送往新生儿深切治疗部观察。直到下午时分，有医生曾透露须要为「大B」进行抢救，惟凌晨时分时指「大B」情况不佳。在6月13日中午，马秉源医生（音译）指「大B」的心肺功能出现问题，问双亲是否决定为「大B」进行激烈心外压抢救，双亲得知此举会对「大B」造成痛苦后决定放弃抢救。双亲当时从氧气箱抱出仍有呼吸及心跳的「大B」，同日下午4时左右「大B」离世。

罗透露，「大B」离世后，马医生才表示凌晨时分为「大B」输药的医疗仪器，曾出现约30分钟的短暂停顿。同日晚上8时许，威院院长与丈夫会面，承认事件是严重的医疗事故，并向二人致歉。罗随后得知，输药仪器的输注管活栓没有开启，令强心药未有注射到「大B」的体内。罗质疑，院方在发生医疗事故后没有即时交代事件，更在没有提及事故的情况下要求二人作出是否抢救「大B」的决定，终令家属不知情时作出放弃抢救的决定。

案件编号：CCDI-478/2024(SH)

本报记者