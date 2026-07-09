Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

双胞胎早产大B女出生翌日亡 母称放弃抢救时不知涉医疗事故

社会
更新时间：17:28 2026-07-09 HKT
发布时间：17:28 2026-07-09 HKT

双胞胎女婴于2023年在威尔斯亲王医院出生，「大B」因心脏问题被送往深切治疗部，医生随后问双亲是否决定为「大B」进行激烈心外压抢救，双亲得知此举会对「大B」造成痛苦后决定放弃抢救，结果「大B」出生翌日死亡。死因庭召开研讯，「大B」母亲供称，院方在「大B」死亡后表示，急救时仪器的输注管活栓没有开启约30分钟，令强心药未有注射到「大B」体内。双亲质疑院方未有一早提及事故，令家属在未知情的情况下，作出放弃抢救的决定。审讯明续。

双生胎儿体型差距大「大B」有肺动脉心瓣狭窄问题

案件由死因裁判官周至伟主理，医管局列利害关系方，由5名陪审团审理。死者余沛霏于出生后翌日离世。死者于2023年6月12日上午11时半在威尔斯亲王医院出生，出生后须留医新生儿深切治疗部，期间院方为死者进行急救治疗，最后双亲决定放弃抢救。死者的孖生妹妹「细B」则情况稳定。

死者余沛霏的母亲罗嘉倩供称，怀孕5周时得悉是双胞胎，当时「大B」正常生长，「细B」则体型较小，惟仍在可接受范围。在2023年3月下旬，由于两个胎儿的体型差距太大，故罗被转介至伊利沙伯医院的母胎中心检查。经检查发现，由于胎盘出现问题，导致「细B」有选择性宫内生长受限，罗有机会要放弃体型较小的胎儿。直至4月底，罗再被转介至威尔斯亲王医院，经超声波检查发现「大B」有肺动脉心瓣狭窄，但可能会在孕后期自然康复，「细B」则一切正常。同年6月7日，罗因两个胎儿的体型差距太大而须留院观察。

未知出现严重医疗事故下决定放弃抢救

罗忆述，留院5日后（12日）是怀孕的27周左右，当时接获院方通知指「细B」的心跳较差，须要进行紧急剖腹。随后「大B」及「细B」在同日上午11时半出生，均被送往新生儿深切治疗部观察。直到下午时分，有医生曾透露须要为「大B」进行抢救，惟凌晨时分时指「大B」情况不佳。在6月13日中午，马秉源医生（音译）指「大B」的心肺功能出现问题，问双亲是否决定为「大B」进行激烈心外压抢救，双亲得知此举会对「大B」造成痛苦后决定放弃抢救。双亲当时从氧气箱抱出仍有呼吸及心跳的「大B」，同日下午4时左右「大B」离世。

罗透露，「大B」离世后，马医生才表示凌晨时分为「大B」输药的医疗仪器，曾出现约30分钟的短暂停顿。同日晚上8时许，威院院长与丈夫会面，承认事件是严重的医疗事故，并向二人致歉。罗随后得知，输药仪器的输注管活栓没有开启，令强心药未有注射到「大B」的体内。罗质疑，院方在发生医疗事故后没有即时交代事件，更在没有提及事故的情况下要求二人作出是否抢救「大B」的决定，终令家属不知情时作出放弃抢救的决定。

案件编号：CCDI-478/2024(SH)
本报记者

最Hit
华富邨谋杀案│排小巴踩到脚结仇怨 50岁女子猛掐死者颈部几分钟至昏迷
01:10
华富邨谋杀案│排小巴踩到脚结仇怨 50岁女子猛掐死者颈部几分钟至昏迷
突发
9小时前
朱维德离世｜太太悲伤透露临终细节 突现久违笑容下秒再无反应 最后半年认不出老婆
00:57
朱维德离世｜太太悲伤透露临终细节 突现久违笑容下秒再无反应 最后半年认不出老婆
影视圈
7小时前
华富邨谋杀案│死者任保安 被扼颈约两分钟昏迷 疑凶折返被擒
01:54
华富邨谋杀案｜死者遭扼颈约两分钟昏迷 50岁疑凶折返被擒 案件明天提堂
突发
1小时前
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
饮食
2026-07-08 16:10 HKT
结业潮｜屹立香港58年 老字号印尼餐厅1968黯然结业 周润发、陈豪曾捧场！
结业潮｜屹立香港58年 老字号印尼餐厅1968黯然结业 周润发、陈豪曾捧场！
社会
6小时前
星岛消息：车站楼高两层 不设上盖物业 。
白石角站丨消息：车站楼高两层、不设上盖物业 座落「嘉熙」对面 政府承诺2033年落成目标不变
社会
7小时前
将军澳「撞人族」横行 港爸拖女无辜挨撞 街坊爆料多区商场沦陷 变态恶行大曝光「呢招」最阴毒｜Juicy叮
将军澳「撞人族」横行 港爸拖女无辜挨撞 街坊爆料多区商场沦陷 变态恶行大曝光「呢招」最阴毒｜Juicy叮
时事热话
5小时前
苗金凤离世享寿84岁  家人发讣闻公告丧礼安排  于7月21日设灵
苗金凤离世享寿84岁  家人发讣闻公告丧礼安排  于7月21日设灵
影视圈
5小时前
周润发、徐小凤相隔35年首同框  跟近百岁阔太齐庆生  发哥曾跪拜小凤姐献世纪一吻
00:53
周润发、徐小凤相隔35年首同框  跟近百岁阔太齐庆生  发哥曾跪拜小凤姐献世纪一吻
影视圈
9小时前
奥运冠军「体操皇后」刘璇晕倒家中  半夜送院半小时呕15次  患一症全身抽搐极吓人
奥运冠军「体操皇后」刘璇晕倒家中  半夜送院半小时呕15次  患一症全身抽搐极吓人
影视圈
23小时前