白石角站︱政府批白石角及大水坑两地予港铁起私楼 采「先建站后建楼」模式发展

政府公布港铁东铁线白石角站方案，决定以「先建站、后建楼」模式推展白石角车站发展项目，并将一幅主要为教大运动中心的白石角用地，以及一幅马鞍山大水坑的用地，以物业发展权模式批予港铁作私人住宅发展，为白石角项目融资。

批两幅地予港铁建私楼 为白石角项目融资

发展局建议把分别位于白石角教大运动中心的6公顷用地，和位于邻区马鞍山的3公顷用地，以物业发展权模式批予港铁公司作私人住宅发展，为整个项目进行融资。同时港铁公司会重置现有位于白石角的教大运动中心到毗邻教大本部位于大埔汀角路洞梓的7.5公顷用地。

教大运动中心迁至毗邻本部

为此，当局会先行开展收回洞梓用地的工作，以让重置工程2028年下半年开始。港铁公司会立即展开详细工程设计及财务评估，白石角车站的建造工程亦会于2028年下半年动工，目标2033年或之前开通，私人住宅发展最快将于2031年起陆续开始建楼。

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白石角站邻近科学园

政府向大埔区议会提交文件，建议于白石角兴建新港铁车站，拟建车站位置将位于科学园与教大运动中心现址的中间，毗邻中大罗桂祥综合生物医学大楼的位置。

拟建车站亦将兴建一条800米长的行人天桥横跨吐露港公路，发展局发言人说，拟建车站前往科学园最远处亦只需15分钟左右。

发言人指，拟建车站为地面车站，整个车站盖著现有铁路兴建，楼高两层，地面一层是月台，上层是横跨铁路的通道。整个车站采自然通风设计，包括上层通道都不设冷气。