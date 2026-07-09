简约公屋｜8个新建项目33780个组件全数装妥 创「三日一层」速度

房屋局推动的「简约公屋」项目迎来重大里程碑。房屋局局长何永贤今日宣布，全数8个新建项目、合共33,780个组件已全部完成组装，预计可提供约29,400个单位。她对于工程由2023年12月首个地盘动工至今，能够克服巨大挑战并如期甚至提早达标，向整个建筑团队表达深切感谢，并形容项目在香港建筑历程留下了令人自豪的「筑迹」，向世界展示了国家与大湾区的建筑实力，同时切实地为基层家庭带来改变与希望。

优化吊装流程 创「三日一层」速度

何永贤今日（9日）于马鞍山恒光街项目的地盘现场，与团队观看影片回顾过去两年多马不停蹄的工程，并共同见证最后一件组件的吊装直播。负责该项目的有利集团执行董事黄慧敏在场分享了工程提速的关键，她指出，团队在过程中一边做一边改进，由最初预计需时30分钟完成吊装，演变至预先在场外进行「组装合成」（MiC）检测，让组件送到马鞍山地盘后能「即到即装」。配合改良的验收流程，最终将吊装时间大幅缩短至10分钟，成功拼出「三日一层」的惊人速度。

赋予LPH全新诠释 展国家建筑实力

回顾2026/27年度内完成三万个简约公屋单位的目标，何永贤坦言深知当中挑战之大。她特别感谢房屋局、建筑署、承建商及组件供应商等组成的庞大团队，赞扬各方沟通无间，尽力争取时间并落实节能减碳。她强调，这次工程成功向国际社会展示了香港与国际接轨的建筑标准、大湾区内地厂房的强大生产力，以及国家的顶尖建筑实力。他更以简约公屋的英文缩写「LPH」（Light Public Housing）赋予全新诠释，指出项目正正为有需要的家庭及早带来改变（Life-changing）、带来可能性（Possibility）以及带来希望（Hope），她相信每一位投身其中的工程人员都对这份重大意义深有体会。

房屋局局长何永贤今日宣布，全数8个新建项目、合共33,780个组件已全部完成组装，预计可提供约29,400个单位。

难忘㓥房户苦况 团队矢志改善民生

何永贤引述建筑署副署长王安华的回忆表示，在任务初始阶段，他曾与自已及财政司副司长黄伟纶一同探访㓥房家庭，亲眼目睹基层一家几口挤迫于狭小、衞生欠佳且租金高昂的空间，情况令人心酸。这份触动深深激励了建筑署团队，决心要尽快改善有需要家庭的生活。何永贤引述团队的感言指出，虽然完成整个工程绝不简单，但当大家回望这段历程，都会一致认同这是最有意义的任务之一。随着所有组件安装竣工，工程进度将继续迈进，预期更多项目将陆续投入服务，惠及更多有需要的家庭。