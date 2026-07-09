Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

超强台风巴威｜受下沉气流影响 香港周六热爆 两区气温高达38℃

社会
更新时间：17:28 2026-07-09 HKT
发布时间：17:28 2026-07-09 HKT

超强台风巴威正朝台湾西北方向逼近，受其外围下沉气流，为广东带来极端酷热天气。根据天文台的9天天气预测，明日及后日天气酷热，周五(10日)市区最高气温达33度，周六(11日)市区气温更高达35度，新界部分地区如打鼓岭、西贡及天水围更可达37度，而上水及元朗则更录得38度高温。

周六市区最高气温35度

根据天文台9天天气预报，热带气旋巴威将于明日横过台湾以东海域，随后掠过台湾以北，移向浙江南部至福建北部一带。其外围下沉气流会在明日（10日）及星期六（11日）为广东带来大致天晴及极端酷热的天气，而高温亦可能触发骤雨。周末期间，广东沿岸风势较大。根据天文台的9天天气预报，明日(10日)气温介乎28至33度，早晚部分时间多云，有一两阵骤雨。日间天晴酷热，部分地区有烟霞。稍后海有涌浪；周六(11日)气温更高，最高气温35度，大致天晴，但有烟霞。日间极端酷热。初时海有涌浪。稍后局部地区有骤雨及雷暴。

周日起连落7日雨

天文台又指，受一股清劲至强风程度的西南季候风影响，周末期间广东沿岸风势较大。预料一道广阔低压槽会在下周初至中期为南海北部及华南沿岸带来骤雨及雷暴。根据天文台的9天天气预报，自周日起连落7日雨，周日(12日)最高气温33度，部分时间有阳光，有一两阵骤雨。日间酷热，吹南至西南风4至5级，初时离岸及高地间中6级。下周一(13日)及周二(14日)大致多云，有几阵骤雨及雷暴。

最Hit
华富邨谋杀案│排小巴踩到脚结仇怨 50岁女子猛掐死者颈部几分钟至昏迷
01:10
华富邨谋杀案│排小巴踩到脚结仇怨 50岁女子猛掐死者颈部几分钟至昏迷
突发
9小时前
朱维德离世｜太太悲伤透露临终细节 突现久违笑容下秒再无反应 最后半年认不出老婆
00:57
朱维德离世｜太太悲伤透露临终细节 突现久违笑容下秒再无反应 最后半年认不出老婆
影视圈
7小时前
华富邨谋杀案│死者任保安 被扼颈约两分钟昏迷 疑凶折返被擒
01:54
华富邨谋杀案｜死者遭扼颈约两分钟昏迷 50岁疑凶折返被擒 案件明天提堂
突发
58分钟前
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
饮食
2026-07-08 16:10 HKT
结业潮｜屹立香港58年 老字号印尼餐厅1968黯然结业 周润发、陈豪曾捧场！
结业潮｜屹立香港58年 老字号印尼餐厅1968黯然结业 周润发、陈豪曾捧场！
社会
6小时前
星岛消息：车站楼高两层 不设上盖物业 。
白石角站丨消息：车站楼高两层、不设上盖物业 座落「嘉熙」对面 政府承诺2033年落成目标不变
社会
6小时前
将军澳「撞人族」横行 港爸拖女无辜挨撞 街坊爆料多区商场沦陷 变态恶行大曝光「呢招」最阴毒｜Juicy叮
将军澳「撞人族」横行 港爸拖女无辜挨撞 街坊爆料多区商场沦陷 变态恶行大曝光「呢招」最阴毒｜Juicy叮
时事热话
5小时前
苗金凤离世享寿84岁  家人发讣闻公告丧礼安排  于7月21日设灵
苗金凤离世享寿84岁  家人发讣闻公告丧礼安排  于7月21日设灵
影视圈
5小时前
周润发、徐小凤相隔35年首同框  跟近百岁阔太齐庆生  发哥曾跪拜小凤姐献世纪一吻
00:53
周润发、徐小凤相隔35年首同框  跟近百岁阔太齐庆生  发哥曾跪拜小凤姐献世纪一吻
影视圈
9小时前
奥运冠军「体操皇后」刘璇晕倒家中  半夜送院半小时呕15次  患一症全身抽搐极吓人
奥运冠军「体操皇后」刘璇晕倒家中  半夜送院半小时呕15次  患一症全身抽搐极吓人
影视圈
23小时前