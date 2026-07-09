超强台风巴威｜受下沉气流影响 香港周六热爆 两区气温高达38℃

超强台风巴威正朝台湾西北方向逼近，受其外围下沉气流，为广东带来极端酷热天气。根据天文台的9天天气预测，明日及后日天气酷热，周五(10日)市区最高气温达33度，周六(11日)市区气温更高达35度，新界部分地区如打鼓岭、西贡及天水围更可达37度，而上水及元朗则更录得38度高温。

周六市区最高气温35度

根据天文台9天天气预报，热带气旋巴威将于明日横过台湾以东海域，随后掠过台湾以北，移向浙江南部至福建北部一带。其外围下沉气流会在明日（10日）及星期六（11日）为广东带来大致天晴及极端酷热的天气，而高温亦可能触发骤雨。周末期间，广东沿岸风势较大。根据天文台的9天天气预报，明日(10日)气温介乎28至33度，早晚部分时间多云，有一两阵骤雨。日间天晴酷热，部分地区有烟霞。稍后海有涌浪；周六(11日)气温更高，最高气温35度，大致天晴，但有烟霞。日间极端酷热。初时海有涌浪。稍后局部地区有骤雨及雷暴。

周日起连落7日雨

天文台又指，受一股清劲至强风程度的西南季候风影响，周末期间广东沿岸风势较大。预料一道广阔低压槽会在下周初至中期为南海北部及华南沿岸带来骤雨及雷暴。根据天文台的9天天气预报，自周日起连落7日雨，周日(12日)最高气温33度，部分时间有阳光，有一两阵骤雨。日间酷热，吹南至西南风4至5级，初时离岸及高地间中6级。下周一(13日)及周二(14日)大致多云，有几阵骤雨及雷暴。