被指言语骚扰女教练后遭箭总停会籍3年 男射箭教练兴讼指程序不公获判胜诉

中国香港射箭总会裁判兼教练郑伟伦于前年被指在「第67届体育节 - 射箭锦标赛」期间拍摄参赛者，及事后言语骚扰对方的女教练，称「口爆教训隔离个位控制个学生唔好犯错……」。总会进行纪律聆讯后，总会执行委员会暂停郑的会籍3年。郑认为总会程序不公，入禀高等法院民事控告总会，暂委法官邝嘉彤昨裁定郑胜诉，指相关纪律聆讯的程序违反自然公正原则及有多处不合理，下令恢复郑的会籍及禁制总会暂停其会籍，但考虑到郑并未证明他遭受损失，故总会毋须作出赔偿。

拍摄参赛者、FB称「口爆两次」后遭停会籍

本案原告郑伟伦，被告为中国香港射箭总会。案件昨于高院展开聆讯后，邝官裁定郑胜诉。

2024年4月，总会收到投诉信，指郑作出不当言论及性骚扰。信中指，郑在赛场「偷拍」一名男参赛者，及后将相关片段发到WhatsApp群组，郑又在群组表讯息指「误人子弟，第一个坐GG监」；郑当日亦要求对方的女教练、叫她的学生不要在发射线说话；赛后，郑在Facebook发布生煎包的相片，及表示「今日口爆了两次，一是口爆教训隔篱个位控制吓个学生唔好犯错，二是比呢六个生煎包口爆了……」。

事后总会进行纪律聆讯，再经总会执行委员会开会，最终投票表决通过暂停郑的会籍3年。

指未获机会于纪律聆讯中自证或求情

邝官认为，总会上述纪律聆讯有多处不合理。首先，纪律聆讯在前年7月16日进行，郑在事前7日才收到通知，但他早于1年前已安排与学生到外地训练，纪律聆讯却仍在郑缺席的情况下进行，郑并没有机会回应或解释他所面对的指控。

面对暂停会籍3年这项严重的判罚，郑不被允许带同律师出席总会执行委员会的会议，也没有机会为自己求情，这是程序不公。

官指纪律聆讯程序有违自然公正原则

此外，纪律聆讯中针对郑的指控是基于投诉信的内容，却并非正式的指控陈述书，当中指控郑偷拍参赛者，但根据康文署场地守则，该处并未禁止拍摄；纪律聆讯更得出郑「粗言秽语」的结论，但这部份甚至连投诉信也没有提及。

邝官终裁定郑胜诉，指上述纪律聆讯的程序违反自然公正原则及有多处不合理，宣布郑的会籍继续生效，及禁制总会以上述指控作为基础去暂停郑的会籍；如果总会坚持再次就事件展开纪律聆讯，须依合适程序重新启动机制。郑并未举证去证明他在事件中遭受损失，故总会毋须作出赔偿，但邝官仍下令总会须支付讼费。

箭总：正研究判词以决定下一步行动

中国香港射箭总会主席廸伦回应《星岛》查询，指总会尊重高等法院判决，但法庭除了裁定郑胜诉及撤销相关处分，亦拒绝了郑的赔偿要求。总会强调不论判决结果如何，对于任何违反专业操守、不当性别言行或滋扰行为，向来采取「零容忍」态度，并一直致力为所有运动员、教练及工作人员提供一个安全、公平及受尊重的体育环境。

总会执行委员会现正与法律团队详细研究判词内容，及寻求进一步法律意见，以决定下一步行动，感谢各界对香港射箭运动及总会事务的关注。

案件编号：HCMP395/2025

法庭记者：王仁昌