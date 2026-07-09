强制举报虐儿｜条例实施首两季收176宗举报 涉188名儿童 政府 : 未现大量滥报或误报

《强制举报虐待儿童条例》今年1月20日起正式实施，截至6月底，政府在强制举报虐待儿童机制下共接获176宗举报，涉及188名儿童。当中填报的怀疑伤害类别主要为性侵犯（涉及83名儿童）和身体伤害／虐待（64名），其余为疏忽照顾相关的伤害（32名）、心理伤害／虐待（7名）和涉及多于一个类别的伤害（2名）。主管当局已就所有举报作个案筛查及采取适切跟进行动。相关人员以多专业合作模式跟进怀疑虐儿个案，为受虐儿童及其家人评估服务需要和制定跟进计划。

数字显示实施强制举报后 未出现大量滥报或误报

劳福局于社交平台发文，指首两季举报数字显示实施强制举报安排后，并未出现大量滥报或误报，反映《条例》实施平稳，政府推行的各项宣传、培训及支援措施初见成效。指明专业人员积极履行强制举报责任，让保护儿童的意识在社会中进一步植根，又以多专业合作模式，为怀疑受虐儿童及其家人提供照顾、健康、管教、学习等多方面的支援，使儿童的福祉获得更佳保障。

条例旨在加强保护儿童，订明社会福利、教育及医疗衞生界三个专业界别共25类指明专业人员在工作过程中若察觉怀疑严重虐儿，或怀疑儿童正面对遭受严重虐待的实际风险的个案，有法定责任作出举报。强制举报安排可为儿童提供更紧密有效的保护网。

劳工及福利局会持续提升社会对预防虐儿及举报怀疑虐儿个案的认知，并加强相关的预防和承托工作，以切实保障儿童福祉。







