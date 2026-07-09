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居屋、绿置居、白居二2025｜明日上午10时搅珠 张仁良首次主持

社会
更新时间：15:38 2026-07-09 HKT
发布时间：15:38 2026-07-09 HKT

香港房屋委员会将于明日(7月10日)上午10时举行「居屋2025」、「绿置居2025」及「白居二2025」搅珠仪式，由房委会资助房屋小组委员会主席张仁良主持。仪式旨在决定申请者的选楼先后次序，地点设于乐富房委会客务中心。

是次仪式将决定「居屋2025」、「绿置居2025」和「白居二2025」申请者按其申请编号和额外抽签号码（如有）最后两个数字而订的先后次序。

张仁良将首次以房委会资助房屋小组委员会主席身份主持仪式。

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