星岛「杰出领袖颁奖礼」六得奖者 勉年轻人保持好奇心 面对挫折永不放弃

由星岛主办的「2025年杰出领袖选举」颁奖典礼今晚（9日）举行，向六个不同组别的社会翘楚精英颁发「杰出领袖」奖项，当中「社区 / 公共事务 / 环境保育」组别，由「绿在区区」获得。环境及生态局局长谢展寰对获奖深感鼓舞，指本港减废回收工作已推行多年，自计划推出后，社会风气出现明显改变，越来越多市民积极参与其中。他强调这只是一个开始，期望未来能进一步推广环保文化，共同推动绿色生活。

谢展寰：善用科技及大数据优化回收网络

谢展寰表示，环保署计划逐步将智能回收箱扩展至更多公共屋邨和私人屋苑，更加方便市民参与回收，并善用资讯科技及大数据分析，构建更具效率的智慧回收物流系统，优化营运及物流流程，为香港建立一个更高效的社区回收网络。

黎韦诗寄语年轻人「Stay hungry」

「工商 / 金融」组别由香港麦当劳行政总裁黎韦诗夺得，她特别感谢其团队的长期支持，指杰出领袖奖项已有逾30年历史，能获此殊荣，全赖团队上下共同努力。

黎韦诗表示，香港麦当劳多年来秉持「以人为本、以客为先、创新求变」的理念，面对逆境更应加大创新投资，为香港引入新事物，才能带领公司走向成功，让同事看见未来发展。对于年轻一代，黎韦诗以英文「Stay hungry」寄语，鼓励年轻人保持好奇心，持续学习，勇于拥抱及迎接挑战，才能不断进步，成就事业。

卞兆祥冀让中医药走向世界

「教育 / 专业 / 科技及创新」组别由香港中医医院医院行政总监、香港浸会大学协理副校长（临床中医药）卞兆祥获得。卞兆祥感谢星岛颁发奖项，指这代表香港中药界的能力，期望借此契机，进一步提升香港中医医院的临床及科研水平。

对于未来中医药发展，卞兆祥指，香港中医医院作为本港中医发展的实践机构，未来会做好医疗服务、教育培训及科研工作，同时积极与本地业界、内地及国际机构合作，共同推动中医药标准化与国际化，让中医药走向世界。

启德体育园：续为香港盛事活动献力

「体育」组别由启德体育园团队夺得。启德体育园行政总裁金民豪表示，奖项对团队是极大鼓励，未来会继续为香港的盛事活动贡献力量。

对于如何推动盛事经济，金民豪表示，启德体育园一直遵循香港政府订定的五大方向，即「五化」策略，全民化、专业化、精英化、盛事化、产业化，并按此框架推动盛事经济发展。园方会积极与零售、餐饮及酒店业界进行跨界合作，携手促进本地旅游及经济增长，强调团队将一如既往，致力提升香港作为国际盛事之都的地位。

朱毅豪勉青年善用「舒适圈」突破界限

「青年企业家」组别由i2Cool创冷科技共同创办人兼行政总裁朱毅豪夺得。朱毅豪表示，荣誉不仅属于个人，特别感谢城市大学提供研发空间，让他能与博士导师及研究团队共同推进项目，并在政府支持下成功将技术落地应用。他鼓励科研工作者与科学家，面对研发过程中的挫折绝不放弃，更应尝试将成果带入社会，造福社群。

被问及推动青年创业的经验，朱毅豪坦言，青年创业者必须善用自身「舒适圈」，即使面对新挑战，也要以此为基础突破界限，强调心态上要勇于尝试不熟悉却擅长的领域，往往能获得意想不到的收获。

王嘉尔拍片感谢星岛颁发奖项

至于「文化 / 演艺」组别由国际男歌手王嘉尔获得，他身处海外未能出席颁奖礼，但特意拍片感谢星岛颁发奖项。

今届「杰出领袖选举」奖项共分为 6个组别，得奖者如下：