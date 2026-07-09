星岛「杰出领袖颁奖礼」 李家超：凝聚港人「智慧」和「创新」能迈向璀璨未来

由星岛主办的「2025年杰出领袖选举」颁奖典礼晚宴今晚（9日）于The Henderson隆重举行，行政长官李家超担任主礼嘉宾，并向得奖者颁奖。李家超致辞时表示，今年的杰出领袖选举，以「智动全球，博创非凡」为主题——「智慧」和「创新」，两者都是香港实现高质量发展的重要元素，是政府致力实现的目标。他相信只要社会同心协力，凝聚香港人的「智慧」和「创新」，就能乘风破浪，迈向璀璨未来。

成功在乎人 更在乎于领袖

李家超指，政府全力巩固提升香港优势和国际地位，让工商各界在开放、高效和公平的市场环境下，发挥营商智慧和创新思维，开拓更多商机，而在政府及市民共同努力下，香港在国际舞台上继续发光发亮，香港多年来蝉联全球最自由经济体榜首，国际金融中心地位稳居全球第三，世界竞争力的最新排名上升至全球第二，形容「成功靠人，成功在乎于人，成功更在乎于领袖。」

他续称，今年是国家「十五五」规划开局之年，特区政府正全速编制香港第一个五年规划，为香港勾划具前瞻性、策略性和方向性的发展蓝图，亦正准备一年一度的《施政报告》，对接「十五五」规划，为政府施政作部署和订立具体指标。他指这两份重要的文件一脉相承，为政府推动香港发展经济，改善民生提供更大动能。

用好香港优势 变局中与时并进

李家超表示，获奖的杰出领袖和企业中，有积极履行社会责任的国际企业、投入香港创科工业的青年企业家，亦有推动香港中医药传承的教育工作者，亦有在世界舞台展现香港魅力的演艺人才，以及确保盛事在世界级场地顺利举办的幕后功臣。同时政府团队扩展社区回收网络、推广「零废堆填」的努力亦得到认同，鼓励当局一同打造宜业宜居的绿色家园。

他指不同专业范畴的社会领袖，展现的才能和特质各有不同，但他们都有一个共通点，就是发挥香港人灵活识变、自强不息的成功基因，在行业中担当领军角色，以智慧、魄力和热诚，带领同业共乘国家发展的东风，用好香港的优势，在世界变局中与时并进，续创辉煌。

记者：郭咏欣