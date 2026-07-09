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随地吐痰遭食环票控时袭击职员 五旬侍应认罪候惩

社会
更新时间：15:05 2026-07-09 HKT
发布时间：15:05 2026-07-09 HKT

52岁男侍应今年4月在北河街随地吐痰时，遭食环署职员票控，男侍应拒绝交出身份证后，推撞食环署职员。男侍应今早在西九龙裁判法院承认阻碍公职人员等两罪，主任裁判官苏文隆将案件押后至7月23日判刑，期间被告还押候惩。被告早前另承认传票控罪随地吐痰被罚款3千元。

被告罗智勇，被控阻碍公职人员及普通袭击两罪。控罪指，他于2026年4月8日，在深水埗基隆街与桂林街交界北河街市政大厦外阻碍依法执行公务的公职人员，即食物环境卫生署，助理小贩管理主任，即男子朱启东执行公务；另在同日同地袭击朱启东。

辩方求情指，被告即时认罪，并承诺会悔改，被告亦是家庭唯一经济支柱，望法庭能以其他刑罚代替判囚。辩方续指，被告的女儿正就读社工课程，得悉父亲犯案，日后会担起监督之责。

案件编号：WKCC2138/2026
本报记者

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