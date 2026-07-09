白石角站︱料最快明年动工 2033年如期落成有一关键前提 日后行车时间延长84秒

港铁东铁线白石角站筹划多年，今日（7月9日）终迎来关键进展。政府将「白石角车站综合发展项目」提交大埔区议会，周五（7月10日）会议将进行讨论。《星岛》较早前获悉，白石角站将有两层高，属地面车站，长约250米、阔约25米，不会设有上盖物业发展。政府维持2033年或之前落成启用的目标不变，目前计划无需经立法会拨款，由港铁自行融资。

消息指，政府已承诺尽快动工，期望最快明年年底可开展工程，但由于当中涉及城规等程序，需要一些时间，关键是城规改划用途过程中，有没有收到反对意见，如有则可能延缓最终的动工时间，左右最终的落成进度。

最快明年年底可开展工程

据悉，政府暂未交代工程具体造价，只表示毋须立法会额外拨款，由港铁自行融资。其中政府建议港铁公司除可获得教大运动场用地建屋，亦可获得邻近马鞍山大水坑的一幅地皮作为补偿，透过商业发展赚取利润补贴开支。其中教大运动场要待重置，目前已选址在教大校园附近一幅洞梓地皮，不过由于涉及土地平整、重建、拆卸原运动场等步骤，技术上程序较多，需时较久。

消息指，考虑到原教大运动场用地发展需时较久，政府已承诺「先建站，后建楼」，即优先建设白石角主站及附近的行人天桥、道路等交通配套，同步慢慢处理；至于大水坑用地，由于不涉及私人业权，现时主要用作单车公园、碎石场等用途，重置难度较低，发展速度可较快。

由于2033年距今只有7年，地区人士深知时间赶急，明年底或2028年初就需要动工。目前最主要的程序，包括明日咨询区议会，以及稍后再征询立法会意见，预料阻力不大。其后方案需走城规会程序，建议改变用途，期间要举行公听会，但当中的关键，是有否收到反对申述，如有则需要花较多时间处理。

由于白石角站是在东铁线大学站与大埔墟站之间增设新站，会沿用现今东铁线的讯号系统，加上两个现有车站间距较远，即使在中间加设一个站，亦不会显著影响行车速度。据了解，政府料通车后整体东铁线行车时间，会比现时长84秒。

大埔区议员胡绰谦。

大埔区议员罗晓枫。

区议员：期望尽快动工 进一步交代社区设施详情

大埔区议员罗晓枫指，希望白石角站尽早动工，尤其考虑到尚有城规等程序，未知会否再有拖延，越早动工，延迟落成的机会就越低。

同区区议员胡绰谦亦指，欢迎有关铁路安排，白石角居民已苦候铁路多年，但提醒政府注意该区民生配套，从目前公开资讯中，皆未见提及白石角站周边配套设施详情，目前区内只有有限的超市、商场等应付最基本的日常生活必需品，康乐设施亦是屋苑内的私人会所为主，没有公家设施，其他配套如社区中心、图书馆、长者日托中心等，都有待设立。

摄影：伍明辉

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