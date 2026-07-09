狗只入食肆｜预留室内空间作「毛孩专区」 餐厅负责人：视乎实际情况再检讨安排　

今日（9日）起，合资格餐厅可容许狗只进入食肆，让宠物主人与爱犬一同用餐。有食肆表示已做好准备，之后会视乎实际情况检讨安排。

尖沙咀餐厅Oystermine负责人叶先生接受《星岛》记者访问时表示，申请准许牌照主要是希望方便客人，「餐厅设有户外座位，之前都有客人携狗用餐，既然政府推出新计划，便决定尝试申请，过往宠物完全不能进入室内，新措施为宠物主人提供更多选择。」

加装挂钩确保狗只能系上狗绳

今日是新措施实施首日，店内未见有客人携狗进入，叶先生预计周末及假日会较多宠物主人光顾。他表示，很多事情都要做过才知道实际情况，餐厅心态是「trial and error」，先尝试再因应实际情况检讨安排。至于生意会否有所提升，叶先生坦言未有具体预计数字。

餐厅预留部分室内空间作「毛孩专区」，叶先生解释，并非所有座位区域都适合宠物，餐厅特别在靠墙座位附近加装挂钩，确保狗只在室内期间能系上狗绳，符合牌照规定。同时，餐厅备有清晰指引让全体员工了解宠物入内的相关流程。他指，员工普遍对新措施持开放态度，因餐厅户外区域早有接待宠物的经验。不过他透露，过往大约每一百名客人中，仅有两至三位会携带狗只，比例虽不算高，但仍希望为这批顾客提供更佳服务。

若狗只便溺需深层清洁会酌情收费

在宠物用品方面，叶先生称餐厅可提供基本的即弃碗予狗只喝水，暂不供应宠物食物。若狗只便溺，餐厅会免费提供基本清洁用品让狗主自行清理，但若宠物弄污或损坏沙发等设施，需由员工进行深层清洁，届时或会酌情收取清洁费。

记者：周育莹

摄影：何家豪

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