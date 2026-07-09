西医戴港盛涉滥发过千张免针纸 诊所姑娘称女被告于群组讯息指 若无介绍者「首先怀疑是否卧底」

76岁注册男西医戴港盛涉嫌于2022年6月至9月，向病人滥发过千张俗称「免针纸」的新冠疫苗接种医学豁免证明书，与另一名女商人同被控1项不诚实取用电脑罪，戴港盛另再被控洗黑钱等合共17项罪，2名被告否认控罪受审。时任诊所姑娘今早于区域法院作供指，女商人曾指「收⾝份证之后可以出咗啲针纸先，咁就更加有效率」。而群组讯息亦显示「讲唔出边位介绍的，首先怀疑是否卧底」、「我哋最紧要注意安全」。

姑娘称女被告曾指收身份证后可先出针纸

控方传召时任诊所姑娘杜光悦作供，杜光悦同获免予起诉，交代案发时在诊所内任职了个多月，获同事李佩欣指导如何在医健通输入资料来发出「免针纸」，惟对方没有解释「免针纸」内文及选项，或说明要按病人情况填选。杜光悦描述一般工作流程，收取病人身份证核对身份后，会交由病人填妥病人表格，病人进房诊症后，自己收取填妥的病人表格，自己再在医健通输入资料来发出「免针纸」，期间没有与戴港盛沟通。

杜光悦提到次被告杨瑷瞳曾向自己指，「收⾝份证之后可以出咗啲针纸先，咁就更加有效率」，惟自己没有遵从。杜光悦补充「印象中冇」病人被拒绝签发「免针纸」。杜光悦后来按戴港盛指示拍摄教学片段，说明如何在医健通发出「免针纸」，内容几乎与李佩欣版本同出一辙。杜光悦最终于6月11日收到解雇信相片，被戴港盛解雇。

被告戴港盛。资料图片

女被告发讯提醒若无介绍人需怀疑是卧底

杜光悦入职后被加入WhatsApp群组，当中收到病人预约讯息「全部收2550」，后来收到杨瑷瞳讯息提收个别人名指「收2850」，其后又收到「现在全部收3100」等，杜光悦交代从来不用负责收费，相信上述乃签发「免针纸」费用，另提到要在病人表格填写代号标明介绍人。群组讯息显示之后费用再由3100元增加至3500元，费用调整引起个别病人不满，杨瑷瞳发讯回应指可以解释有介绍人收费3100元，没有介绍人收费3500元，又指「讲唔出边位介绍的，首先怀疑是否卧底」、「我哋最紧要注意安全」。

盘问下杜光悦同意戴港盛从未操作诊所电脑系统，辩方引述杜光悦证人供词中指，诊症后病人表格上会「多了戴港盛英文写病人有咩病」，杜光悦解释戴港盛会交代「可以出针纸」，可能曾经有个别情况说明过病人病况或剔选医健通选项。杜光悦同意诊所混乱，医健通登入资料放在桌上或抽屉中，可能监督不足，会遭人擅自取用。杜光悦指杨瑷瞳曾经有份接手登记病人身份证并印制「免针纸」，惟坦承此前从未向警方披露此事，不排除自己记错。

案件编号：DCCC1239/2023

法庭记者：陈子豪