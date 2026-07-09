「市民对特区政府满意度调查2026」得奖名单公布
更新时间：15:28 2026-07-09 HKT
发布时间：15:28 2026-07-09 HKT
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现届政府上任至今近4年，为了解市民对其施政表现的满意程度，星岛新闻集团展开「市民对特区政府满意度问卷调查2026」，共获得逾9000名读者踊跃参与，在此感谢各位。现公布是次活动的得奖名单如下，编辑部将以电邮联络各得奖者。
「市民对特区政府满意度调查」得奖名单公布
Dyson Purifier Cool De-Nox 二合一甲醛空气清新机，价值$4,690，2名
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香港丽晶酒店双人自助晚餐餐饮券，价值$2,000，5名
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BRUNO 双电压便携电煮锅(110/220V)，价值$298，名额10名
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Starbucks 现金券$50，100名
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