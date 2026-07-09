Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「市民对特区政府满意度调查2026」得奖名单公布

社会
更新时间：15:28 2026-07-09 HKT
发布时间：15:28 2026-07-09 HKT

现届政府上任至今近4年，为了解市民对其施政表现的满意程度，星岛新闻集团展开「市民对特区政府满意度问卷调查2026」，共获得逾9000名读者踊跃参与，在此感谢各位。现公布是次活动的得奖名单如下，编辑部将以电邮联络各得奖者。

「市民对特区政府满意度调查」得奖名单公布

Dyson Purifier Cool De-Nox 二合一甲醛空气清新机，价值$4,690，2名

1

a***[email protected]
2

s***[email protected]

香港丽晶酒店双人自助晚餐餐饮券，价值$2,000，5名

1

a***[email protected]
2

c***[email protected]
3

w***[email protected]
4

b***[email protected]
5

s***[email protected]

BRUNO 双电压便携电煮锅(110/220V)，价值$298，名额10名

1

h***[email protected]
2

t***[email protected]
3

c***[email protected]
4

d***[email protected]
5

h***[email protected]
6

f***[email protected]
7

w***[email protected]
8

m***[email protected]
9

c***[email protected]
10

r***[email protected]

Starbucks 现金券$50，100名

1

p***[email protected]
2

d***[email protected]
3

a***[email protected]
4

s***[email protected]
5

k***[email protected]
6

i***[email protected]
7

f***[email protected]
8

s***[email protected]
9

f***[email protected]
10

j***[email protected]
11

j***[email protected]
12

c***[email protected]
13

v***[email protected]
14

m***[email protected]
15

l***[email protected]
16

s***[email protected]
17

r***[email protected]
18

r***[email protected]
19

a***[email protected]
20

h***[email protected]
21

m***[email protected]
22

a***[email protected]
23

a***[email protected]
24

a***[email protected]
25

m***[email protected]
26

t***[email protected]
27

r***[email protected]
28

l***[email protected]
29

w***[email protected]
30

l***[email protected]
31

y***[email protected]
32

s***[email protected]
33

h***[email protected]
34

w***[email protected]
35

m***[email protected]
36

k***@cuhk.edu.hk
37

k***[email protected]
38

m***[email protected]
39

n***[email protected]
40

c***[email protected]
41

v***[email protected]
42

h***[email protected]
43

w***[email protected]
44

m***[email protected]
45

k***@cuhk.edu.hk
46

k***[email protected]
47

m***[email protected]
48

n***[email protected]
49

c***[email protected]
50

v***[email protected]
51

b***[email protected]
52

b***[email protected]
53

b***[email protected]
54

a***[email protected]
55

k***[email protected]
56

a***[email protected]
57

m***[email protected]
58

p***[email protected]
59

y***[email protected]
60

c***[email protected]
61

w***[email protected]
62

s***[email protected]
63

f***[email protected]
64

w***[email protected]
65

t***[email protected]
66

k***[email protected]
67

c***[email protected]
68

f***[email protected]
69

j***[email protected]
70

r***[email protected]
71

k***[email protected]
72

y***[email protected]
73

b***[email protected]
74

j***[email protected]
75

y***[email protected]
76

h***[email protected]
77

e***[email protected]
78

l***[email protected]
79

j***[email protected]
80

l***[email protected]
81

s***[email protected]
82

C***[email protected]
83

c***[email protected]
84

t***skhsslmc.edu.hk
85

g***[email protected]
86

y***[email protected]
87

a***[email protected]
88

y***[email protected]
89

c***[email protected]
90

t***[email protected]
91

D***[email protected]
92

n***[email protected]
93

a***[email protected]
94

b***[email protected]
95

r***[email protected]
96

c***[email protected]
97

D***[email protected]
98

j***[email protected]
99

s***[email protected]
100

y***[email protected]
最Hit
华富邨谋杀案│排小巴踩到脚结仇怨 50岁女子猛掐死者颈部几分钟至昏迷
01:10
华富邨谋杀案│排小巴踩到脚结仇怨 50岁女子猛掐死者颈部几分钟至昏迷
突发
6小时前
朱维德离世｜太太悲伤透露临终细节 突现久违笑容下秒再无反应 最后半年认不出老婆
00:57
朱维德离世｜太太悲伤透露临终细节 突现久违笑容下秒再无反应 最后半年认不出老婆
影视圈
4小时前
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
饮食
23小时前
周润发、徐小凤相隔35年首同框  跟近百岁阔太齐庆生  发哥曾跪拜小凤姐献世纪一吻
周润发、徐小凤相隔35年首同框  跟近百岁阔太齐庆生  发哥曾跪拜小凤姐献世纪一吻
影视圈
6小时前
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
影视圈
19小时前
星岛消息：车站楼高两层 不设上盖物业 。
白石角站丨消息：车站楼高两层、不设上盖物业 座落「嘉熙」对面 政府承诺2033年落成目标不变
社会
3小时前
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
时事热话
2026-07-08 14:15 HKT
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
饮食
2026-07-08 12:16 HKT
钟培生扬言打造亚洲卡牌中心 挑战秋叶原 豪租2.2万呎巨舖 月入千万才收支平衡
钟培生扬言打造亚洲卡牌中心 挑战秋叶原 豪租2.2万呎巨舖 月入千万才收支平衡
商业创科
9小时前
当局铲平涉事酒店，以示治理决心。Rohit6156585804@X
印度13岁女被拐5天遭逾30男轮奸 官方铲平3涉案酒店向罪犯宣战
即时国际
17小时前